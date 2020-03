Panikattacken: Uni Zürich hat Studentin zu Unrecht abgewiesen

Der 27. August 2018 war ein schlechter Tag für eine Studentin, die an der Universität Zürich im Bachelor-Studiengang für Biochemie steckte. An diesem Tag absolvierte sie die Modulprüfung Grundlagen in Chemie – und zwar bereits zum dritten Mal, weil sie schon zweimal durch die Prüfung gerasselt war. Schlecht war der Tag, weil die Studentin seit Wochen unter Existenzängsten und Panikattacken litt und deswegen seit einigen Wochen auch in ärztlicher Behandlung steckte und starke Medikamente schlucken musste.

Unter diesen Umständen war es nicht verwunderlich, dass sie auch im dritten Versuch scheiterte. Die Universität teilte ihr einige Tage später den negativen Entscheid mit. Sie habe nicht bestanden und werde ihr Studium nicht weiterführen können, weil man die Modulprüfung maximal dreimal machen könne. Gegen diesen Entscheid reichte die Studentin Beschwerde ein. Sie sei aus gesundheitlichen Gründen nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte gewesen und solle nochmals zur Prüfung zugelassen werden.

«In einem nebligen Traum»

Sie reichte dazu auch ärztliche Zeugnisse ein, die zeigten, dass sie am 27. August vollständig arbeitsunfähig gewesen war. Wegen ihrer psychischen Erkrankung sei sie darüber hinaus nur reduziert urteilsfähig gewesen. Wegen der Medikamente habe sie wie «in einem nebligen Traum» gelebt. Gemäss ihrer Ärztin war sie in der Konzentration stark eingeschränkt, durfte kein Auto lenken und war angehalten, Stresssituationen im Verkehr oder an Konzerten zu vermeiden.

Dennoch wies die Rekurskommission die Beschwerde mit der Begründung ab, sie hätte sich aus gesundheitlichen Gründen abmelden und die Prüfung später absolvieren können. Es sei gemäss den Prüfungsreglementen nicht möglich, nachträglich Abmeldungsgründe geltend zu machen.

Ein Ausnahmefall?

Nun sieht das Verwaltungsgericht im Unterschied zur Rekurskommission Ausnahmen, in denen die nachträgliche Annullierung einer Prüfung möglich ist. Der Fall der Studentin wäre für das Gericht ein solcher Ausnahmefall, wenn sie vor der Prüfung gar nicht in der Lage war, ihre Situation zu überblicken. Womöglich nahm sie zu Unrecht an, die Prüfung trotz ihrer Existenzängste schreiben zu können.

Das Verwaltungsgericht ordnet nun aber nicht einfach eine weitere Prüfungschance für die Studentin an, sondern es weist den Fall zurück an die Rekurskommission. Diese soll insbesondere abklären, ob es sich wegen einer Urteilsunfähigkeit der Studentin um einen Ausnahmefall handle.