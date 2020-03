Uni Zürich: Er soll die Nachfolge von Hengartner antreten

Auf Michael folgt Michael. So wünscht es sich zumindest der Universitätsrat. Die Nachfolge des allseits beliebten Michael Hengartner als Rektor der Universität Zürich (UZH) soll Michael Schaepman, Prorektor der Forschung, übernehmen.

Der Universitätsrat, das oberste Organ der Universität, schlägt Schaepman zur Nominierung vor – ohne Alternative. «Er ist der richtige Mann», sagt Sebastian Brändli, Chef des Hochschulamts Zürich. Sein wissenschaftlicher Leistungsausweis sei überzeugend. Der bisherige Prorektor habe zudem einen direkten Bezug zur Wirtschaft, so habe er zum Beispiel aus seiner wissenschaftlichen Tätigkeit heraus einst selbst ein Unternehmen gegründet.

Auch auf persönlicher Ebene habe der 54-Jährige den Universitätsrat überzeugt: «Er ist sehr reflektiert und eine integrative Persönlichkeit, ein Teamplayer», sagt Brändli. Als Prorektor habe er mit seinen sozialen Kompetenzen überzeugt.

Keine Frau nominiert

Die Nominierung Schaepmans weist einen kleinen Schönheitsfehler auf: Er ist ein Mann und viele hätten sich eine Frau gewünscht. Letzte und einzige UZH-Rektorin war Verena Meyer, die ab 1982 für zwei Jahre im Amt war. Nun stand die Chance für eine zweite Rektorin in der Geschichte der UZH eigentlich gut. Als Michael Hengartner im vergangenen Februar zurücktrat, übernahm Gabriele Siegert ad interim. Die Prorektorin Lehre und Studium galt intern einigen als geeignet für eine Nachfolge.

Doch Siegert verzichtete. In der «Weltwoche» nannte sie als Grund: «Der Rektor ist auch für alles Internationale und für Repräsentationsaufgaben zuständig, muss viel reisen, das liegt mir weniger.» Brändli sagt: «Der Universitätsrat wäre froh gewesen, auch eine Frau zu nominieren». Leider sei man nicht fündig geworden.

UZH-Eigengewächs

Schaepman ist ein UZH-Eigengewächs. Er studierte in Zürich Geographie, Experimentalphysik und Informatik und promovierte 1998 am Geographischen Institut. Nach einem Post-Doc-Aufenthalt in den USA, kehrte er im Jahr 2000 als Forschungsgruppenleiter ans Geographische Institut der UZH zurück. Drei Jahre später wurde er zum Professor ernannt. Seit 2009 ist Schaepman Professor für Fernerkundung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Erdbeobachtung, Fernerkundung und Spektroskopie zum Messen von Biodiversität aus dem Weltraum.

Nun greift er nicht zu den Sternen, sondern zum Rektorenamt. Seine Wahl ist allerdings noch nicht in Stein gemeisselt. Das letzte Wort hat der Universitäts-Senat, bestehend allen Professorinnen und Professoren. Auch Vertreter des Mittelbaus und Studierende haben eine Stimme. Der Senat wird am 11. Mai darüber befinden.