Veloinitiative startet mit viel Schwung

Ein einziger Tag soll gereicht haben, um die 5000 Unterschriften für die Velorouteninitiative zu sammeln. Doch seither ist wenig passiert mit der Vorlage, die SP, Grüne, GLP, AL und Veloverbände Ende 2017 einreichten.

Nun geht es wieder vorwärts. Am 17. Mai wird die Stadt Zürich darüber abstimmen. Aus dem Gemeinderat geht das Anliegen mit viel Schwung ins Rennen. Mit 84 Ja zu 33 Nein stellte sich das Stadtparlament gestern hinter die Initiative. Dagegen waren FDP und SVP.

Die Initiative fordert ein neues Netz von Veloschnellstrassen durch Zürich. Rund 50 Kilometer lang sollen diese werden. Die «Velo-Highways» wären autofrei, nur Anwohnerinnen, das Gewerbe und die Polizei dürften sie mit motorisierten Fahrzeugen befahren. Velos hätten generell Vortritt. Mögliche Routen haben die Initianten bereits skizziert.

Sogar der Stadtrat ist dafür

Rednerinnen von AL bis GLP priesen die Initiative als dringend nötigen Fortschritt. Die Umsetzung des Masterplans Velo daure viel zu lange. Dabei herrsche unter den Stadtzürchern eine neue Velobegeisterung. Es brauche daher durchgehende Routen, die das Velofahren schneller und zugleich sicherer machten. Zürich müsse in wenigen Jahren nachholen, was Velostädte wie Kopenhagen oder Amsterdam während Jahrzehnten aufgebaut hätten. Die Platzprobleme in der wachsenden Stadt würden akuter. Dagegen hälfen nur raumsparende Verkehrsmittel wie ÖV oder Velo.

Hinter die Initiative stellte sich auch der Stadtrat. Erst wollte er einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Dies gelang aber nicht.

Die Initianten, deren Parteien im Stadtrat eine breite Mehrheit kontrollieren, haben wohl auch deshalb zum Mittel der Volksinitiative gegriffen, um die eigene Regierung zum rascheren Handeln zu bewegen. Die Botschaft scheint angekommen. Tiefbauchef Richard Wolff (AL) lobte die Vorlage als richtigen Ansatz, der einem Wunsch der Mehrheit nachkomme. Heikel sei der geforderte durchgängige Vortritt fürs Velo. «Aber wir werden Lösungen finden, die auch Fussgänger berücksichtigen», sagt Wolff.

FDP und SVP sprachen hingegen von «links-grüner Ausgrenzung». Die Initiative stelle eine Maximalforderung, die auf Kosten der anderen gehe. Fussgänger und Autos würden zu stark eingeschränkt. Das Sicherheitsargument sei nur vorgeschoben. Die meisten Velounfälle seien selbstverschuldet. Viele Velofahrer foutierten sich um die Verkehrsregeln. Die Schnellbahnen förderten dieses Velorowdytum.

Chancenlos blieb ein Gegenvorschlag der FDP. Dieser verlangte, dass alle Parkplätze, die den Velo-Highways Platz machen müssen, ersetzt werden. Auch grössere Strassen sollten durch Schnellrouten nicht tangiert werden. Dieser Kompromiss berücksichtige alle Verkehrsteilnehmer, hiess es aus der FDP.

Die Initianten überzeugte das nicht. So eine Umsetzung würde gar nichts ändern, sagten sie. Es gelte, die «Flächendominanz» des Autos in der Stadt zu brechen. Und durch die Entflechtung profitierten auch Autofahrer und Fussgängerinnen.

Genderstreit: Kein Weiterzug

Einen kleinen Sieg konnten SVP und FDP trotzdem feiern. Der Gemeinderat verzichtet darauf, den Rekurs von SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner ans Verwaltungsgericht weiterzuziehen. Das Büro des Gemeinderats und die links-grüne Mehrheit verlangten von Brunner, dass sie ihre Vorstösse «geschlechtergerecht» formuliere. Sie weigerte sich und focht den Entscheid beim Bezirksrat an. Dieser gab ihr recht. Die links-grüne Ratsmehrheit prüft nun, die Regel in die Gemeindeordnung zu schreiben. Für diesen Fall kündigte Brunner gestern das Referendum an.