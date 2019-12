Velostreifen werden breiter

Kurz fiel sein Name, dann lag Albert Leiser, FDP-Gemeinderat von stattlicher Grösse, gestern Abend im Ratssaal am Boden – und alle lachten. Er auch. Die Demonstration, wie lang 1,80 Meter sind, war gelungen.

Es war dieses Mass, das im Gemeinderat viel zu reden gab. Die Grünen wollen 1,80 Meter Breite für Velo-Hauptrouten zum Standard machen, um die Sicherheit der Veloinfrastruktur zu erhöhen. Initiant Markus Knauss forderte, dass der Stadtrat den Masterplan Velo entsprechend anpasst. «Nur so können sich Personen zwischen 8 und 80 Jahren auf dem Velo wohlfühlen.»

Derzeit sind einige Hauptrouten in der Stadt nur 1,25 Meter breit, obwohl der Bund 1,50 Meter als Norm vorgibt. Diesbezüglich tadelte Knauss die Arbeit von FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger, Vorgänger von Richard Wolff (AL) im Tiefbaudepartement. In der Ära Leutenegger seien 1,25 Meter Standard gewesen.

Zeit, Platz abzugeben

Viele Velo fahrende Gemeinderäte haben kein Bedürfnis nach breiteren Streifen. Etwa EVP-Gemeinderat Ernst Danner, der auf 60 Jahre Veloerfahrung baut und manchmal mit dem Gleichgewicht kämpft. «Dennoch genügen mir 1,40 Meter.» SVP-Mann Hannes Widmer, über 60, sagt, er könne auf 1,25 Meter Breite mit Anhänger Velo fahren. «Und die Autos brauchen ja auch noch Platz.» Für FDP-Politikerin Martina Zürcher genügen 1,50 Meter, auch zum Überholen, denn ihr Velolenker messe nur 68 Zentimeter. Deshalb sei sie gegen die 1,80 Meter, was sie mit Partei­kollege Leiser zeigen wollte.

Linke und GLP argumentierten mit Fakten. Urs Riklin (Grüne) brachte die steigende Zahl der Nutzer der Radstreifen ein. «Heute teilen sich Velos ohne Motor, langsame und schnelleE-Bikes sowie Cargobikes undE-Trottinetts den Raum und müssen überholen können.» Markus Merki (GLP) doppelte nach: «Zürich ist unter der Norm, deshalb muss sie die Standards überarbeiten.» Nicht gefehlt hat der Verweis auf die Velostadt Bern. Dort werden auf Hauptrouten 2,50 Meter breite Streifen geplant, 1,80 Meter sind die Norm.

Tiefbauvorsteher Wolff betonte, dass das Velo in Zürich zu wenig Raum habe. Er äusserte auch sein Missfallen über das Jammern der Autolobby. «Es ist zeitgemäss, dass sie etwas ab­geben muss. Das zu akzeptieren, zeugt von Respekt.» Wolff nahm die Aufforderung des Rats entgegen und versicherte, dass der Masterplan aktualisiert werde.

Rüffel wegen Seilbahn

Auch die ZKB-Seilbahn war im Rat erneut Thema, in Form einer Rüge der Grünen an der Stadtrat. Aus ihrer Sicht habe er am See oft Nutzer- über Schutzinteressen gestellt, auch bei der Seilbahn. Es befremdet die Fraktion, dass sich der Stadtrat nach dem Entscheid des Baurekursgerichts «noch immer nicht» vom Projekt distanziert. Die Grünen sehen das als Missachtung des ­Parlaments, das die Seilbahn abgelehnt hatte. Nur wenn der Stadtrat den Dialog mit dem Parlament suche, könnten Gross­projekte gelingen – etwa auch die Landesausstellung Nexpo.