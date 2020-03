Verteidigung fordert Freispruch

Er hat vier Prozesstage lang ­geschwiegen und dann doch die allerletzte Gelegenheit genutzt, um sich im Schlusswort ans Gericht zu wenden. Was geschehen sei, gehe ihm «sehr nahe», sagt Jeton G. Es sei «unvorstellbar», was die Familie des Getöteten mitmache. Er habe sich bei ihr bisher nicht gemeldet, weil er wahrscheinlich die letzte Person sei, von der die Hinterbliebenen etwas hören wollten.

«Mir tut es unendlich leid», sagt er. Ihm sei schon klar gewesen, dass das Treffen damals in eine Auseinandersetzung aus­arten würde. Er habe aber «keine Sekunde geglaubt, dass es zu einer Tötung kommt». Damals, das war der 1. März 2015. Und bei der Auseinandersetzung ging es um den seit längerem schwelenden Konflikt zwischen Jeton G. und seinen Leuten auf der einen Seite und Boris R. mit seinen Leuten auf der anderen Seite.

«Komm zum Albtraum»

Man traf sich um fünf Uhr früh auf der Wehntalerstrasse in ­Zürich-Affoltern. Die Stimmung war schon am Vortag hochgekocht – unter anderem wegen eines Facebook-Eintrags, in dem Jeton G. Boris R. als «Hundesohn» beschimpfte und ihn ­aufforderte: «Komm zu deinem Albtraum. Ich werde die letzte Sekunde sein, welche du in ­deinem Leben haben wirst.»

Als ein Begleiter von G. einen Schuss in die Luft abgab, flüchtete Boris R. mit einem seiner ­Begleiter. Laut der Anklage soll Jeton G. den Fliehenden von ­hinten niedergeschossen haben. Weil er damit einen langjährigen Feind heimtückisch aus dem Weg geräumt und einen verhassten Gegner eliminiert habe, sei er wegen Mordes sowie in Bezug auf R.s Begleiter wegen versuchten Mordes zu verurteilen – und mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung zu bestrafen.

Die beiden Verteidiger von ­Jeton G. liessen an der Anklage und am Gericht kein gutes Haar. Der Prozess sei «irregulär» und drehe «punkto Fairness und Rechtsstaatlichkeit im roten Bereich». Weil alle Beweisanträge ohne Begründung abgelehnt worden seien, sei die Verteidigung «kastriert, entmündigt und marginalisiert» worden.

Plädoyer «unter Protest»

Die Anklageschrift sei «krass unvollständig und fehlerhaft», das «Prozessfundament» sei «äusserst mangelhaft», das Plädoyer werde nur «unter Protest» gehalten. Die Staatsanwaltschaft präsentiere «eine mögliche Version des Tatablaufs». Klar in diesem Fall sei aber nur eines: dass «nichts klar ist».

In der Sache machten die ­Verteidiger unter anderem eine Notwehrsituation geltend, die zu einem Freispruch führen müsse. Der heute 36-jährige Schweizer kosovarischer Herkunft sei nach einem Pfeffersprayeinsatz der Gegenseite «praktisch blind» gewesen und «in Panik geraten». Als er den Schuss (in die Luft) hörte, habe er sich bedroht gefühlt, weil er nicht gewusst habe, wer geschossen habe.

Für die übrigen Anklagepunkte, neben dem Mordvorwurf von eher untergeordneter ­Bedeutung, beantragten die Verteidiger eine Freiheitsstrafe von höchstens vier Jahren. In drei Tagen wird Jeton G. seit fünf Jahren in Untersuchungs- und Sicherheitshaft sitzen.

Das Urteil wird am kommenden Mittwoch bekannt gegeben.