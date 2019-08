Videokameras am Seeufer sind weg

Brennpunkt Utoquai

Wie oft es im vergangenen Jahr an der Zürcher Seepromenade zu Auseinandersetzungen kam.

Am 18. und 20. April 2019 kam es zu mehreren gewalttätigen Übergriffen auf Einsatzkräfte der Stadtpolizei am Utoquai. Sie wurden mit Steinen und Flaschen beworfen, als sie zu Krawallen am Seeufer ausrückten. Ein Polizist wurde verletzt.



Am 22. Februar 2019 gerieten mehrere Personen am Utoquai in der Nähe des Restaurants Pumpstation in einen Streit. Drei Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren wurden dabei verletzt – der 19-Jährige musste wegen seiner Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Die Polizei verhaftete einen 16-Jährigen.



Am 16. Dezember 2018 wurde ein Jugendlicher laut Polizeimeldung am Utoquai von mehreren Männern «körperlich und verbal bedrängt» und ausgeraubt. Die Täter im Alter von etwa 20 Jahren entkamen.



Am 18. August 2018 gerieten rivalisierende Gruppierungen am Utoquai aneinander. Ein 18-Jähriger wurde dabei niedergestochen. Weil die Rettungskräfte mit Flaschen und Steinen beworfen wurden, mussten sie Tränengas einsetzen, um zum Verletzten zu gelangen. Zwei Polizisten zogen sich beim Einsatz selbst Verletzungen zu.



Am 19. Mai 2018 wollte die Polizei am Utoquai einen Mann verhaften, der eine Flasche gegen ein Auto geworfen haben soll. Umstehende bewarfen die Einsatzkräfte daraufhin mit Glasflaschen. Mehrere Polizeifahrzeuge wurden bei dem Einsatz beschädigt.



Am 13. Mai 2018 kontrollierte die Polizei am Utoquai mehrere Personen. Auch damals begannen Drittpersonen die Patrouille mit Flaschen zu bewerfen, wobei ein Polizist verletzt wurde.



Am 14. April 2018 kam es rund um den Sechseläutenplatz und in der Nähe der Pumpstation am Utoquai zu Auseinandersetzungen. Mehrere Männer im Alter von 16–22 Jahren wurden dabei verletzt. (tif)