Von Kuhglocken und Nachtruhestörung

Über Lärmklagen freut sich in Zürich kein Bar- oder Clubbesitzer. Besonders gross ist das Unverständnis allerdings, wenn es Neuzuzüger sind, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen.

«Es kann doch nicht sein, dass man in der Innenstadt direkt neben einen bestehenden Musikclub zieht und sich dann über den Lärm beklagt», ereifert sich auch die FDP-Gemeinderätin Yasmine Bourgeois.

Keine Zweiklassengesellschaft

Zusammen mit ihrem Parteikollegen Michael Schmid reichte sie eine Interpellation ein und fragte nach Instrumenten, wie man Private davor schützen könne, dass sie ihre langjährigen Tätigkeiten nicht aufgrund von Klagen von Neuzuzügern einschränken müssten.

«Wir müssen die Stadt als Wohnort achten, aber auch das Nachtleben schützen.»Marcel Bührig,

Grüne

Der Stadtrat antwortete relativ knapp auf die Fragen und führte aus, dass die Bevölkerung vor übermässigem Lärm geschützt werden müsse. Dabei könne die Stadt keinen Unterschied machen zwischen Betroffenen, die neu in die Stadt gezogen seien, oder jenen, die schon länger in Zürich wohnten. «Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft», sagte der Zürcher Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP) am Mittwoch in der Debatte über die Antwort auf die Interpellation.

Vergleich mit Kuhgeläut

Ganz so einfach will es Yasmine Bourgeois dem Stadtrat nicht machen: «Es gibt Bundesgerichtsurteile, die durchaus einen Unterschied darüber machen, ob jemand neu zugezogen ist», sagt sie. So wies das oberste Schweizer Gericht eine Klage über Kuhglockengeläut ab. Ein Luzerner hatte sich über Lärm beschwert, nachdem er sein Zimmer so umgebaut hatte, dass das Fenster neu auf eine Kuhweide ausgerichtet war.

Mit ihrem Anliegen standen Bourgeois und Schmid im Gemeinderat nicht alleine da. Sie erhielten etwa Unterstützung von Marcel Bührig (Grüne): «Wir müssen die Stadt als Wohnort achten, aber auch das Nachtleben schützen.» Das Problem seien aber nicht nur die Neuzuzüger, sagte Bührig. «Verbieten wir ihnen zu klagen, löst es die Problematik noch nicht. Es ist bloss ein Player weniger.»

Weitere Vorstösse geplant

Yasmine Bourgeois will nun zuerst einmal abwarten, ob der Stadtrat von sich aus weitere Massnahmen ergreift. «Andernfalls werde ich mit weiteren Vorstössen aktiv werden», kündete sie gestern auf Anfrage an.

Die meisten Lärmklagen im Kreis 4

Lärmklagen haben in der Stadt Zürich in den vergangenen Jahren zugenommen. 2019 zählte die Stadtpolizei 5577 eingegangene Meldungen wegen Ruhestörungen. Zwar sind das etwa 500 weniger als noch im Vorjahr, aber deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Etwa 2015 zählte die Stadtpolizei 4221 Lärmklagen. Die meisten Meldungen wurden 2019 im Kreis 4 mit der Langstrasse (985) registriert. Mithalten kann da bloss der Kreis 11 (833), der mit Abstand bevölkerungsreichste Stadtkreis. Dahinter folgen der Kreis 3 (636), wo es auch viele Bars gibt, und der Kreis 1 (570) mit dem Niederdorf. Wie viele der Lärmklagen von Neuzuzügern kommen, wird von der Polizei allerdings nicht erfasst. (zac)