Vergebliches Warten auf Thiam

Mehr Transparenz bei den Finanzflüssen und Klimafreundlichkeit: Diese Forderungen stellt die Schweizer Klimastreikbewegung in zwei offenen Briefen an die Schweizer Finanzinstitute und ans Parlament. Vor zwei Monaten haben die Aktivisten online eine Unterschriftensammlung für die Briefe lanciert, 10’700 Menschen haben sie seither unterzeichnet - und es werden laufend mehr.

Heute Dienstag um 11 Uhr sollten die Briefe am Zürcher Paradeplatz der Geschäftsleitung der Credit Suisse übergeben werden, stellvertretend für die Schweizer Banken. Der Brief war an CS-Chef Tidjane Cheick Thiam und Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident der Bank, gerichtet. Ein gutes Dutzend Aktivisten hofften allerdings vergeblich darauf, ihre Forderungen persönlich überreichen zu können.

Gesprächsbereit bleiben

Die Credit Suisse liess bereits im Vorfeld ausrichten, sie werde den Brief nicht entgegennehmen. Um eine weitere Blockade des Hauptgebäudes zu vermeiden – im Juli versperrten rund 70 Umweltaktivisten die Eingänge zur Bank –, waren Sicherheitsleute vor Ort.

Sie mussten allerdings nicht einschreiten. Die Aktion verlief friedlich. «Wir wollen gesprächsbereit bleiben und keine illegalen Aktionen durchführen», sagt Klimaaktivistin Stephanie Wyss. Klare Worte findet die 22-Jährige trotzdem, als sie die Bank per Megaphon zur Kooperation aufruft. Sonst drohe ein Platz auf der schwarzen Liste. Mit ihrem Auftritt können die Demonstranten immerhin bei den Passanten für Aufmerksamkeit sorgen und einigen von ihnen im Gespräch ihre Haltung vermitteln.

Forderung aus Pariser Klimaabkommen

Die Klimastreikenden stützen ihre Forderung auf Artikel 2c des Pariser Klimaabkommens. Dieser verlangt, Finanzflüsse müssten in Einklang gebracht werden «mit einem Weg zu tiefen Treibhausgasemissionen und klimaresistenter Entwicklung». Deshalb stehe auch die Politik in der Pflicht, denn es gebe derzeit keine klaren Vorschriften und Standards bezüglich nachhaltigen Investitionen und Finanzierungen in der Schweiz.

Konkret sollen die direkten und vor allem die indirekten Treibhausgasemissionen des Schweizer Finanzplatzes bis 2030 auf null sinken. Deshalb sollen ab sofort keine neuen Investitionen und Kredite an Projekte oder Unternehmen fliessen, die in fossilen Energien aktiv sind. Zudem sollen die bereits getätigten Investitionen zurückgefahren werden – und zwar so, dass die dadurch verursachten Treibhausgasemissionen zwischen Januar 2020 und Januar 2024 um mindestens 13 Prozent pro Jahr sinken und danach um mindestens 8 Prozent pro Jahr, wie die Klimaaktivisten schreiben.

Schwarze und grüne Liste

Finanzinstitute, die nicht glaubhaft darlegen können, dieses Ziel zu verfolgen, werden von Klimastreik Schweiz auf einer schwarzen Liste geführt. Jene, die sich öffentlich zu den Forderungen bekennen, bekommen einen Platz auf der grünen Liste. Am 1. März 2020 will die Organisation diese Listen veröffentlichen, «damit sich Interessierte bei ihrer Bank- oder Versicherungswahl daran orientieren können».