Warum in Zürich die Trams fehlen

Viel Staunen, einiges Kopfschütteln, etwas Zynismus – und vor allem Unverständnis erntet, wer derzeit Zürcher Gemeinderäte auf den Trammangel bei den städtischen Verkehrsbetrieben anspricht. Das Vorgehen der VBZ irritiert Lokalpolitiker. «Ich wurde überrumpelt, war völlig perplex», sagt etwa SVP-Gemeinderat Dubravko Sinovcic.

Am Montag nach den eidgenössischen Wahlen haben die Verkehrsbetriebe bekannt gegeben, dass sie die Linie 17 per 25. November vorübergehend einstellen und den Fahrplan deutlich ausdünnen müssen. Die gemeinderätlichen Kommissionen wurden darüber nicht vorab informiert, was mehrere Gemeinderäte kritisieren, zudem seien die Erläuterungen der VBZ ungenügend gewesen.

Hans Jörg Käppeli (SP) nennt die Kommunikation «lausig». «Die Normalisierung kündigen sie auf das Fahrplanjahr 2021 an, statt hinzustehen und zu sagen, auf Ende 2021, damit es auch jeder versteht. Dabei ist noch völlig unklar, ob dann genügend neue Flexity-Trams in Betrieb sein werden.» Mit Markus Knauss (Grüne) hat er im Gemeinderat eine Anfrage eingereicht, um mehr über den Entscheidungsprozess bei den VBZ zu erfahren. SP-Gemeinderat und VPOD-Sekretär Duri Beer sagt, dass die Art der Massnahmen und der Kommunikation auch intern durchaus kontrovers diskutiert werde.

Die Folgen der fehlenden Fahrzeuge: Die VBZ-Linie 17 wird per 25. November vorübergehend eingestellt, und der Fahrplan wird ausgedünnt. Foto: Sabina Bobst

Eigentlich gelten die VBZ als Edelstück der Stadtzürcher Dienstabteilungen. Trams und Busse prägen das Stadtbild, die Passagiere sind zufrieden, das Image ist gut. Der massive Eingriff ins Tramnetz reisst ein Loch in die Vorzeigefassade, die bereits in den vergangenen zwei Jahren einige Kratzer erlitten hat: Die Verkehrsbetriebe stritten öffentlich mit den Gewerkschaften über die Arbeitsbedingungen. Auf der neuen 8er-Tramlinie gab es viele Verspätungen. Im vergangenen Frühling trat der erste Ausnahmezustand auf dem Tramnetz ein: Die Cobras mussten ihre Gelenkstangen überprüfen lassen.

Weiter lancierte die Stadt einen Rufbus-Test, aber ohne behindertengerechte Busse. Auf der 8er-Linie sollten plötzlich keine Niederflurtrams mehr fahren, nachdem bereits in den Wochen zuvor das 50-Prozent-Ziel auf dieser Linie und beim 2er nicht mehr erreicht werden konnte, wie eine TA-Datenauswertung zeigt. Beim 4er lag der Wert nur noch knapp darüber.

Und nun streicht der Vorsteher der Industriellen Betriebe, Michael Baumer (FDP), flankiert von VBZ-Direktor Guido Schoch, eine Tramlinie. Sie sagen, die ­Eröffnung der Limmattalbahn-Strecke nach Schlieren habe das Fass zum Überlaufen gebracht (Baumer) oder dass man sich nicht in den schlimmsten Träumen ausgemalt habe, dass es so lange dauere, bis die ersten neuen Trams ausgeliefert würden (Schoch). Nur: Dass es zu einem Tramengpass kommen wird, ist seit Jahren bekannt.

Kritik und Selbstkritik

Es scheint, als würde den VBZ derzeit wenig reibungslos ge­lingen, und die Wirren um die Trambeschaffung sind exemplarisch. GLP-Gemeinderat Sven Sobern­heim glaubt, dass die Abläufe bei den VBZ zu wenig hinterfragt werden.

Trotz der voraussehbar schwierigen Situation haben die VBZ im letzten Jahr nur die Wiederinbetriebnahme zweier alter Mirage-Trams vorgenommen, schreiben Knauss und Käppeli in ihrer Anfrage. «Es ist doch erstaunlich», sagt Knauss, «dass die VBZ nun plötzlich mit diesen betrieblichen Massnahmen und einem Angebotsabbau reagieren müssen, obwohl die Verlängerung der 2er- und der 8er-Linie seit langem bekannt war.»

Dubravko Sinovcic nimmt aber auch die Politiker in die Pflicht: «Wir Gemeinderäte müssen uns ein bisschen selber an der Nase nehmen.» Denn das Stadtparlament habe sich etwas von den VBZ verabschiedet, man hätte vielleicht früher nachfragen sollen, wie akut der Mangel an Trams ist.

Dass die Tramflotte ungenügend bestückt ist, tönten die VBZ schon mehrfach an. Die Ursache dafür liege im Rechtsstreit bei der Vergabe, der zu Verzögerungen geführt habe, betonten die Verkehrsbetriebe stets. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Den Rechtsstreit gab es zwar – er begann im Juni 2016 und dauerte weniger als ein Jahr –, aber Beschwerden von unterlegenen Bewerbern sollte man in die Planung bei einer derart grossen Vergabe einrechnen. Die Periode vor dem Rechtsstreit und die Rolle des ZVV werden ausgelassen.

Langjähriger Streit

Rückblende: 2011 schreiben die VBZ die Trambeschaffung aus. Vier Hersteller bewerben sich, das Flexity von Bombardier gewinnt. Im Januar 2014 beantragen die VBZ beim ZVV eine Kostengutsprache von 358 Millionen Franken für die Trams von Bombardier. Der Verkehrsverbund zögert, will weitere Gutachten, eine Expertise scheitert. Der Verkehrsrat, der politische Kopf des ZVV, lehnt die Kostengutsprache schliesslich ab. Die Stadt beschwert sich beim Regierungsrat, und der kippt im September 2015 den Entscheid des Verkehrsrats.

VBZ und ZVV einigen sich auf einen gemeinsamen Gutachter, der den VBZ recht gibt. Anfang Mai 2016 spricht der Verkehrsrat schliesslich die Kosten gut. Im gleichen Jahr sollten eigentlich die ersten neuen Trams durch die Stadt rollen.

Was sagt der ZVV heute zum Trammangel in der Stadt? Man befinde sich stets in direktem Austausch mit den VBZ, sagt ein Sprecher. Sie erachteten aber die Massnahmen aus «Kundensicht als beste Lösung».

Zur Vorgeschichte bei der Trambeschaffung meint der Sprecher: Dass der Verkehrsrat eine Zweitmeinung verlangt habe, sei angesichts der hohen Geldbeträge nötig gewesen. «Für die jetzige bedauerliche Situation sind vor allem auch die Einsprachen der übrigen Mitbewerber in der Ausschreibung sowie die unvorhergesehene Häufung von Kollisionen und notwendigen Unterhaltsarbeiten verantwortlich.»

Laut VBZ-Sprecherin Daniela Tobler prüften die Verkehrsbetriebe Lösungen, seit der Tram­man­gel absehbar war. Innerhalb der VBZ-Gremien habe man bereits seit August 2015 evaluiert, ob man aus anderen Städten wie zum Beispiel Helsinki Ersatzfahrzeuge beschaffen könnte. Die geprüften Varianten erwiesen sich aber unter Abwägung aller entscheidenden Kriterien entweder als zu teuer oder aus Sicherheitsgründen als nicht umsetzbar. Deshalb sei es zu jenem Zeitpunkt zu früh gewesen für konkrete finanzielle Verhandlungen mit dem ZVV.

Im Fall der Trams der Baselland Transport AG sei die Anschaffung auch technisch unlösbar gewesen. «Das Killerkriterium war der Spaltabstand zwischen Tür und Randstein der Haltestelle. Er hätte 35 Zentimeter betragen», sagt Tobler. Auch der Einbau eines fixen Trittbretts hätte den Spalt nicht genügend verschmälern können, wie von den BAV-Vorgaben gefordert. 2017 wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um weitere Massnahmen zu prüfen. Diverse wurden umgesetzt. Der Einsatz alter Mirage-Trams ist die vorerst augenfälligste.

VBZ halten an Zeitplan fest

Bei den Wiener Verkehrsbetrieben gibt es derzeit Verzöge­rungen bei der Auslieferung der Flexitys. Bis Ende Jahr hätten 16 neue Trams geliefert sein ­sollen, aber Bombardier schafft nur 10, wie österreichische Medien berichten. Offenbar gibt es Probleme bei den Zulieferern. Der Bau der Zürcher Trams sei gemäss Bombardier davon nicht betroffen, sagt Tobler. Sie hält am Zeitplan fest: Bis Ende 2021 sollten in Zürich wieder genügend Trams für einen Normalbetrieb vorhanden sein. Das erste Flexity trifft voraussichtlich am 15. November ein.