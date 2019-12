Was in Sportgarderoben wirklich geredet wird

Nach Donald Trump der Welt sein Verhältnis zu Frauen mit dem Spruch «You can grab them by the pussy» offenbarte und das in der Folge als Locker-Room-Talk abtat, weckte das zu Recht Empörung. Was ihn nicht davon abhielt, Präsident zu werden. Die eigentliche Frage, wie in Sportgarderoben denn nun wirklich gesprochen wird, wurde zu beantworten versäumt.

Ich persönlich kenne in erster Linie Frauengarderoben, wobei diese bei unterschiedlichen Sportarten auch einen unterschiedlichen Stellenwert haben. Bei Mannschaftssportarten gehört das gemeinsame Umziehen und Duschen zur Teambildung und ist auch nichts Besonderes, schliesslich hat man sich gerade auf dem Spielfeld angerempelt und weggeblockt. Männer sind in diesen Garderoben selten ein Thema. Eher schon, welche Sport-BHs man wo kauft, welche Gegnerinnen besonders nervig waren.

Neulich kam ich in einer gemischten Garderobe mit einem jungen Mann ins Gespräch, der gerade 45 Minuten derart von seinem Personal-Trainer fertiggemacht worden war, dass ich um sein Leben fürchtete. Danach war er aber erstaunlich gut gelaunt und erzählte mir, er habe in einem Monat 8 kg verloren – eine interessante Information, aber leider auch nicht die prickelndste Art von Locker-Room-Talk.

In der Yoga-Klasse wird meistens gar nicht geredet. Dort dient die Garderobe dazu, sich mental auf die Stunde vorzubereiten. Also gucken alle ganz ernst und in sich gekehrt, und es wird geschwiegen. Überhaupt wirken die Yoga-Frauen in den Garderoben eher einschüchternd, wenn sie nach der Stunde halb erleuchtet daherschweben, die meisten die gewonnene Ruhe bewahren. Man zieht sich zwar gemeinsam um, aber sehr diskret.

Ich habe auch Männer befragt, wie das mit dem Locker-Room-Talk so sei. Natürlich haben mir allesamt versichert, in Männergarderoben werde nur selten über Frauen geredet. Das beteuerte im Jahr 2016 auch Bänz Friedli in einer Kolumne: «Meine Fussballkollegen und ich, wir reden beim Umkleiden über Gemüsebrei, Eltern-und-Kind-Schwimmkurse und: ‹Sag mal, Bänz, wie hast du das jeweils gemacht mit dem Schoppen?›» Vermutlich trifft diese Beobachtung in erster Linie auf junge Väter zu, allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass man auch in anderen Männergarderoben über den üblichen Smalltalk hinausgeht. Warum auch. Donald Trump hat uns also verarscht. Einmal mehr.

Und was hören Sie so in Sportgarderoben?



