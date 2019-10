Der Schiesslärm in Zürich wird weniger

In der Stadt Zürich hat es vier Schiessanlagen: die Probstei in Schwamendingen und der Hasenrain in Albisrieden gehören der Stadt, jene im Albisgüetli und auf dem Hönggerberg sind in Privatbesitz. Weil es immer weniger Schützen gibt, sind die Anlagen immer schlechter ausgelastet. Deshalb wird die Probstei geschlossen und der Hasenrain an einen Verein vermietet. Die beiden privaten Schiessanlagen im Albisgüetli und in Höngg werden saniert und von der Stadt weiterhin finanziell unterstützt.

Die Planung für die Lärmsanierung auf dem Hönggerberg ist bereits im Gange. Wie der «Höngger» in seiner jüngsten Ausgabe berichtet, hat die kantonale Baudirektion per Verfügung die Lärmschutzmassnahmen festgesetzt. Messungen hatten ergeben, dass bei 21 Gebäuden in der Umgebung die Grenzwerte um maximal sieben Dezibel überschritten wurden.

Der Schiessplatz wird im nächsten Jahr mit vier Meter langen Lärmschutzwänden versehen. (Bild: Tom Kawara)

Nun sollen mit sogenannten Lägerblenden, deren Wirkung mit den bekannteren Schiesstunneln vergleichbar ist, der Mündungsknall beim Abfeuern des Schusses reduziert werden. Weiter schreibt der «Höngger», dass mit diesen vier Meter langen Schallschutzwänden aber nicht bei allen 21 betroffenen Gebäuden Abhilfe geschaffen werden kann. Doch «für die wenigen Überschreitungen bei vier Liegenschaften können Erleichterungen gewährt werden», heisst es in der Verfügung der Baudirektion. Für die Baukosten sind 340’000 Franken veranschlagt.

Wie ein Sprecher der kantonalen Baudirektion auf Anfrage sagt, würden diese Schallschutzwände den Lärm um rund zehn Dezibel verringern. Vor Ort könne mit einer markanten Lärmreduktion gerechnet werden.

So sehen die geplanten Lägerblenden aus, hier in Wettswil. (Bild: Süssmann AG, Bauabdichtungen, Schallisolationen)

Roland Spitzbarth, Präsident der Schiessplatzgenossenschaft Höngg, sagt, dass die Wände Ende 2020 fertiggestellt sind. Man werde Lärmmessungen vor und nach den Sanierungsarbeiten machen und falls nötig, zusätzliche Massnahmen ergreifen. Er betont, dass die Genossenschaft schon 2016 die Schiesszeiten um ein Drittel reduziert habe. Die Kosten für die Arbeiten würden durch Subventionen von der Stadt Zürich und Oberengstringen sowie aus dem Lottofonds und Eigenleistungen bezahlt.

Mit der bevorstehenden Schliessung des Schiessplatzes Probstei in Schwamendingen auf Ende 2020 wird nun die dritte Anlage geschlossen. Schon vor Jahren wurden die Schiessplätze Fluntern und Witikon aufgegeben. Das Sportamt wird die Anlage Probstei als Sportzentrum weiterführen, beispielsweise für Pistolenschiessen, Bogensport- oder Armbrustschiessen sowie für weitere Sportarten.

Immer weniger beim «Obligatorischen»

Der Grund für die Schliessungen: In den letzten zwanzig Jahren sind die Schusszahlen stark zurückgegangen, weil die Armee verkleinert wurde. Bei den Bundes- und Vereinsübungen auf allen 300-Meter-Anlagen der Stadt beträgt der Rückgang knapp zwei Drittel, beim Obligatorischen sogar mehr als zwei Drittel. In Zukunft werden die beiden privaten Schiessanlagen im Albisgüetli und in Höngg den Obligatorisch-Schützen der Stadt Zürich zur Verfügung gestellt.

Etwas anders präsentiert sich die Situation im Schliessplatz Hasenrain zwischen Albisrieden und der Waldegg. Die Anlage wird der Schützengesellschaft Züri 9 vermietet, welche sie auf eigene Kosten saniert. Die Schützengesellschaft wehrte sich gegen die Schliessungspläne der Stadt. Sie sammelte 2017 innert kurzer Zeit rund 2500 Unterschriften und fand mit der Stadt eine Lösung. Die Betreiber müssen nun auf eigene Kosten bis Ende 2020 den Kugelfang sanieren, auf mindestens 100’000 Franken werden die Kosten beziffert. Die Miete beträgt 49’000 Franken jährlich. Auf der Anlage werden die Obligatorisch-Schützen der Gemeinde Uitikon weiterhin ihre Übungen absolvieren können.

Kritik von linksgrüner Seite

Im Gemeinderat wurde die nun gefundene Lösung zwischen Stadt und der Schützengesellschaft Züri 9 stark kritisiert. In einer Medienmitteilung kritisierten SP, Grüne, AL und GLP Ende September den Stadtrat, dass dieser einem klaren Auftrag des Gemeinderats zuwider laufe, der eine ökologischere und weniger lärmintensive Nutzung vorsehe und das Gelände der Bevölkerung zugänglich machen wolle: «Mit der Vermietung knickt der Stadtrat vor der Schiesslobby ein und verhindert neue Projekte.»