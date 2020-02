Wenn der Roboter Cello spielt

Mystisch ist die aktuelle Ausstellung von Olafur Eliasson im Kunsthaus. Der dänisch-isländische Künstler thematisiert das Verhältnis von menschlichen und nicht menschlichen Akteuren. Betritt man «Symbiotic Seeing», fallen nicht nur die vielen technisch komplizierten und oft raumfüllenden Lichtwerke auf, sondern auch die langsame, leicht metallische Cellomusik im Hintergrund. Woher sie kommt, wird erst am Ende der Schau klar.

Kurz vor dem Ausstellungsausgang steht auf einer runden Glasplatte, umgeben von Kabeln und Konsolen, ein weisser Roboterarm, der Cello spielt. Er bewegt sich langsam, streicht mit dem Bogen über die vier Saiten des Instruments. Spielen kann er nur offene Töne, denn es fehlt die zweite Hand, welche die Saiten drücken würde.

Preisgekrönte Komponistin



Die Komposition hat keinen Namen, dafür ist der Name der Komponistin umso bekannter: Hildur Gudnadóttir, eine Freundin Eliassons, die eigens für diese Arbeit eine Partitur geschrieben hat, wurde dieses Jahr als erst zweite Komponistin überhaupt mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Gewonnen hat sie ihn für die Filmmusik von «Joker». Auch für einen Oscar ist Gudnadóttir nominiert.

Hier der Kunststar, dort die preisgekrönte Komponistin und mittendrin das Berner Unternehmen Gimelli Engineering, das eigentlich spezialisiert ist auf die Herstellung von Robotern, die Zahnbürsten produzieren, oder Medikamenten-Verabreichungssysteme entwickelt.

Hochschulen winkten ab



Angefragt wurde Michel Perret, Inhaber und Geschäftsführer von Gimelli, dank der Vermittlung von Roland Siegwart. Dieser ist Professor am Institut für Robotik und intelligente Systeme an der ETH und einer der führenden Experten weltweit. «Ich habe zahlreiche Abteilungen der technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne angefragt, doch alle sagten ab; zu kompliziert oder unmöglich, hiess es», erzählt Kuratorin Mirjam Varadinis. «Als schliesslich die Leute von Gimelli zusagten und meinten, es sei für sie kein Problem, einen Cello spielenden Roboter zu entwickeln, war das der perfekte Match. Denn der Programmierer des Roboters ist selber auch Musiker und kannte das Werk der Komponistin.»

Die metallischen Celloklänge begleiten einen durch Eliassons Ausstellung im Kunsthaus Zürich. Video: Kunsthaus Zürich

Einzig an den ungewöhnlichen Ablauf des Projekts mussten sich die Ingenieure gewöhnen: «Normalerweise bekommen wir eine Bestellung und liefern das Produkt», sagt Michel Perret. Beim Kunsthaus sei das natürlich anders gewesen. Vor allem die spärlichen Informationen begannen die Ingenieure nervös zu machen. Eliasson war stark eingebunden, und er hatte die klare Idee, dass ein nicht menschliches Ding Musik machen sollte. Was aber technisch möglich war und wie genau die Lösung aussehen würde, hat sich erst zum Schluss und in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren ergeben.

«Irgendwann haben wir einfach ein Cello gekauft», sagt Perret, «und erste Versuche gestartet.» Zeit nach Bern zu reisen, hatten weder Eliasson noch Gudnadóttir, kommuniziert wurde per Videocall. Das sei aber überhaupt kein Problem gewesen, betont Perret.

Eine Ehre für die Ingenieure



Die Ingenieure von Gimelli sind wissenschaftlich getrieben. Sich führen oder gar treiben zu lassen – und das erst noch von einer Komponistin und einem Künstler –, sind sie nicht gewohnt. Trotzdem: Als die Anfrage kam, war für Perret gleich klar, dass sie mit dem Kunsthaus und Eliasson zusammenarbeiten würden: «Es war für uns auch eine Ehre, mit diesem bekannten Künstler zu arbeiten. Und ein solches Projekt ist für unser Unternehmen auch beste Werbung.» Selbst wenn bei der Installation der Arbeit im Kunsthaus der Kleber mit dem Gimelli-Logo entferntwurde – «voneinem Konservator mit Handschuhen», wie Perret lachend sagt. Diesen Umgang mit seinen Maschinen ist er nicht gewohnt.

Nach dem Ende der Kunsthaus-Schau geht der Roboterarm zurück in den Kanton Bern. Zumindest ist das der Plan. Denn Olafur Eliasson hat Fans auf der ganzen Welt – und die wünschen sich auf dem Instagram-Account des Künstlers, dass das Cello auch in ihrer Stadt spielt.