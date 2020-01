Wenn Körper, Geist und Seele husten statt tanzen

Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Erfahrungsbericht über das 5-Rhythmen-Tanzen stehen, bei dem man durch spezifische Bewegungsmuster innert kürzester Zeit intensive Körpererfahrungen machen soll, so die Eigenwerbung. In Zürich, so habe ich mir sagen lassen, ist der Kurs im Volkshaus bei Frauen besonders beliebt, und zwar wegen Körpererfahrungen der besonderen Art: Der langmähnige Trainer Andreas Tröndle, auch bekannt als «Guru der freien Tanzszene», soll ganz schön wirkungsintensiv sein. Seine Kurse heissen «Tanz dich ganz», oder kommenden Samstag «Jump into Presence». Doch so gern ich «die Tänzerin in mir» erweckt hätte, um «Körper, Geist und Seele zu einer Einheit verschmelzen» zu lassen: Ich habe es nicht ins Training geschafft.

Nach dem intensiven Vor- und Nach-Weihnachtsgefeiere beschloss mein Körper kurzfristig, für die nächsten paar Wochen in die Schleimproduktion zu investieren und ansonsten auf halbmast zu setzen. Die Tänzerin in mir sitzt auf der Reservebank, während Körper, Geist und Seele auf die ersehnte Kernschmelze für bessere Energie warten.

So teste ich nun, wie man sich fit hält, wenn der Körper mit der zermürbenden Abwehrschlacht gegen allerlei herumfliegende Bazillen beschäftigt ist. Wie so oft gibt es auch hier kein absolutes Richtig oder Falsch. Klar, regelmässiger Sport stärkt das Immunsystem. Klar ist auch, dass es keinen Sinn macht, laufen zu gehen oder sich ins Gym zu schleppen, wenn man wirklich krank ist. Was aber, wenn man bloss etwas verschnupft ist? Und wann sollte man nach der Genesung wieder zu trainieren beginnen?

Manche Amateursportler nehmen jedes Unwohlsein willkommenen Anlass, die nächsten Wochen gleich ganz auf körperliche Anstrengungen verzichten. Für andere gehört das Work-out zu den wöchentlichen Verrichtungen wie den Haushalt zu führen, abzuwaschen und die Zähne zu putzen. Das ist auch eine gute Richtschnur fürs Training. Wenn man sich an einem Samstag mal nicht in der Lage fühlt, die Wohnung auf Vordermann zu bringen, wird man das in dem Moment nachholen, da man wieder auf dem Damm ist. Niemand käme auf die Idee, den Haushalt gleich ganz liegen zu lassen, weil man einmal einen Teller stehen lassen hat. Und so ist es auch beim Sport – mit Ausnahme vielleicht eines Tanztrainings beim schönen Guru. Doch ich verspreche, dass ich es wage, sobald ich mich fit genug fühle.



Michèle Binswanger ist Autorin beim «Tages-Anzeiger», liebt Sport und Trainingsphilosophien. Wöchentlich schreibt sie die Work-out-Kolumne und postet regelmässig auf diesem Instagram-Kanal.