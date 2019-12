Wie die Haiflossensuppe auf eine Zürcher Menukarte kam

Eigentlich wollte Peter Fischer* einfach nur etwas mit seiner Familie essen gehen. Als er aber das Menü am Eingang des chinesischen Restaurants beim Bahnhof Enge studierte, verging ihm schlagartig der Appetit. «Dort wurde doch tatsächlich Haifischflossensuppe angeboten. Da liessen wir es lieber bleiben.»

Das Gericht ist nicht nur höchst umstritten, es steht sogar noch ganz zuoberst auf der Karte im Schaufenster des Restaurants. Haifischflossensuppen sind in der chinesischen Küche eine Delikatesse und aufgrund des hohen Preises eigentliche Prestigegerichte. Es herrscht der Glaube, dass die Suppe gegen Potenzprobleme helfe.

Ein jahrzehntealtes Versehen

Die Art und Weise, wie die Fischer an die Flossen der Tiere herankommen, ist allerdings äusserst brutal: Sie trennen sie beim sogenannten Shark-Finning den lebenden Haien ab und werfen die Tiere danach wieder ins Meer zurück. Dort verenden sie durch Blutverlust, oder sie ersticken, weil Haie nur durch ständiges Schwimmen sauerstoffreiches Wasser durch die Kiemen führen können.

Wie also kommt dieses problematische Gericht auf die Karte eines Zürcher Restaurants? Durch ein jahrzehntealtes Versehen. «Es handelt sich um eine uralte Menükarte aus den Anfangsjahren der Restaurantkette», sagt Yi Ly von der Suan Long Enge AG auf Anfrage. Die erste Generation der Gründerfamilie habe dieses Gericht offenbar noch im Angebot gehabt. Es sei «aus moralischen und ethischen Gründen» jedoch bald auf das Produkt verzichtet worden, betont Ly. «Im Restaurant Suan Long beim Bahnhof Enge wurde aber noch gar nie ein solches Produkt verkauft.»

Menükarte aus dem Jahr 2000?

Die «Anfangsjahre» liegen allerdings eine stattliche Weile zurück. Die Restaurantkette Suan Long wurde 1987 von zwei chinesischen Brüdern aus Kambodscha gegründet. Inzwischen existieren rund zwanzig Lokale mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Beteiligungen. Wie alt das falsche Menü tatsächlich ist, kann Ly nicht sagen. Das Suan Long beim Bahnhof Enge wurde 2000 neu eröffnet. Gut möglich, dass die Karte damals ins Schaufenster gelangte. «Bisher hat leider niemand diesen Fehler bemerkt», sagt Ly. Inzwischen hängt die Menükarte allerdings nicht mehr da.

Da hing die Karte noch: Im Schaufenster des Suan Long wurde jahrelang eine Haifischflossensuppe angeboten, die gar nicht serviert wurde. (Bild: Leser-Reporter)

Obwohl man bei Suan Long betont, keine Haifischflossensuppe im Sortiment zu haben und auch sonst «wenn immer möglich» regionale Produkte und Fleisch aus artgerechter Haltung zu verwenden – gegen das Gesetz würde die Restaurantkette mit der umstrittenen Suppe nicht verstossen.

Einfuhr von Haifischflossen ist erlaubt

Zwar hat Ex-SVP-Nationalrat Oskar Freysinger vor sechs Jahren in einer Motion ein striktes Verbot der Einfuhr von Haifischflossen verlangt. 2015 wurde sein Vorstoss vom Ständerat jedoch abgelehnt und demzufolge nicht mehr weiterbehandelt. «Die Einfuhr von Haifischflossen in die Schweiz ist unter bestimmten Bedingungen erlaubt», sagt Thomas Grünwald vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit.

Gewisse Haiarten sind allerdings in der CITES aufgeführt, der Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. «Die Einfuhr von Produkten dieser Arten ist bewilligungspflichtig», sagt Grünwald. Die CITES ist eine Handelskonvention mit dem Ziel, die weltweite Tier- und Pflanzenpopulation nachhaltig zu nutzen und zu erhalten. Die Schweiz gehört zu den Erstunterzeichnenden dieses Übereinkommens, dem heute über 180 Länder angehören.

*Name geändert