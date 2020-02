Wieso Zürich ein umstrittenes Stauseeprojekt unterstützt

Landschaftsschutz kontra Energiewende: Dieser Zielkonflikt zeigt sich beim geplanten Triftstausee hoch über dem Gadmental im Berner Oberland geradezu exemplarisch. Die Kraftwerke Oberhasli (KWO), an denen auch das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) als Aktionärin beteiligt ist, wollen den beim Rückzug des Triftgletschers in einer Mulde entstandenen See mit einer 167 Meter hohen Mauer zum Stausee umfunktionieren. Derzeit läuft das Konzessionsverfahren für das 380-Millionen-Franken-Projekt, Baustart ist frühestens 2023.

Im Lager der Umweltschützer ist ein Streit um das Ausbauprojekt am Triftgletscher entbrannt. Die Kernfrage: Darf man eine weitgehend unberührte alpine Landschaft unter Wasser setzen,wenn man im Gegenzug mehr sauberen Strom aus Wasserkraft erhält und so die Energiewende sowie den Klimaschutz vorantreiben kann? Während Umweltverbände wie Pro Natura und WWF den Triftstausee akzeptieren, wollen andere Umweltschützer, die sich im Triftkomitee zusammengeschlossen haben, das Kraftwerkprojekt zu Fall bringen.



Der Vergleich: Eine Aufnahme des Triftgletschers von 2002 und eine Visualisierung für 2028 samt Staumauer. Foto: Sammlung Gesellschaft für ökologische Forschung

Die Stauseepläne im Berner Oberland beschäftigen jetzt auch die Zürcher Politik. Die Gemeinderäte Michael Kraft (SP) und Markus Kunz (Grüne) wollten vom Stadtrat wissen, was er vom geplanten Stausee «betreffend Landschaftsschutz und Umweltzerstörung» hält. Immerhin ist die Stadt mit FDP-Stadtrat Michael Baumer und dem EWZ-Direktor gleich mit zwei Personen im Verwaltungsrat der KWO vertreten. Jetzt hat der Stadtrat geantwortet: Er steht dem Stauseeprojekt positiv gegenüber. «Vorhaben wie das von den KWO verfolgte Projekt Trift, das hydrologisch und geologisch günstige Umstände aufweist und mit dem ein Produktionszubau von 145 GWh möglich wäre, sind daher in Erwägung zu ziehen», heisst es in der Antwort. Das Produktionsprofil und die Einsatzmöglichkeiten des Kraftwerks Trift könnten «einen wichtigen Beitrag zur Integration von unregelmässig anfallendem Solar- und Windkraftstrom in das bisherige Stromsystem leisten».

«Eckpfeiler der Stromzukunft»

Die Stadt Zürich habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2034 aus der Atomenergie auszusteigen, argumentiert der Stadtrat. Die Wasserkraft bleibe damit der Eckpfeiler der Stromzukunft. Vor diesem Hintergrund betrachtet die Stadt die EWZ-Beteiligungen an grossen Wasserkraftwerken in den Alpen als «wertvoll und strategisch bedeutend». Der Landschaftsschutz sei einer der Aspekte, die bei Investitionen in neue Kraftwerke eine Rolle spielten. «In der Interessenabwägung wird aber auch das nationale Interesse an der Produktion von Strom aus erneuerbarer Energie berücksichtigt. Wenn in der Schweiz der Ausstieg aus der Kernkraft ohne Erzeugung von Strom aus fossilen Brennstoffen (Gaskraftwerke) und ohne übermässige Auslandabhängigkeit gelingen soll, müssen die Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energien möglichst umfassend genutzt werden.»

Allerdings räumt der Stadtrat ein, dass zur Wirtschaftlichkeit des Triftstausees noch keine abschliessenden Aussagen gemacht werden können. Die künftigen Rahmenbedingungen wie Konzessionsauflagen oder Investitionsbeiträge stünden noch nicht endgültig fest. Offen seien auch noch die tatsächlichen Gestehungskosten für Strom aus einem Kraftwerk Trift, womit ein Vergleich mit jenen für Strom aus Fotovoltaikanlagen «heute nicht möglich sei», wie der Stadtrat schreibt.

Ob sich die Stadt Zürich an dem Stauseeprojekt am schwindenden Gletscher beteiligt, wird dereinst der Zürcher Gemeinderat entscheiden. Gemäss Beteiligungsvertrag der KWO ist für den Bau neuer Anlagen im Wert von über 50 Millionen Franken die Zustimmung der Aktionäre erforderlich. In Zürich ist hierfür der Gemeinderat zuständig, wie der Stadtrat schreibt. Allerdings: Eine Ablehnung seitens der Stadt Zürich würde nicht dazu führen, dass das Projekt nicht realisiert werden kann.

Linke Kritik am rot-grünen Stadtrat

Der Grüne Markus Kunz ärgert sich über die «wenig landschaftsfreundliche Haltung des rot-grünen Stadtrats». Dieser fördere ein Projekt, dessen Wirtschaftlichkeit heute keineswegs feststehe, und sei bereit, dafür ein praktisch unberührtes Gebirgstal zu opfern. «Ein grosser landschaftlicher Verlust für einen kleinen energiepolitischen Gewinn.»

Auch SP-Politiker Michael Kraft hätte sich vom Stadtrat ein sorgfältigeres Abwägen und eine fundiertere Prüfung von naturverträglicheren Alternativen für die Energiespeicherung gewünscht. Kraft ist überzeugt, dass die Stadtzürcher Bevölkerung sehr sensibel auf derartige Landschaftsschutzfragen reagiere. Die Stadt trage wegen der EWZ-Beteiligung an den KWO eine wesentliche Mitverantwortung für das Stauseeprojekt.