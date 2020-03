«Wir müssen da gemeinsam durch»

Herr Bücheli, warum haben die Clubs der Stadt nicht schon lange von sich aus geschlossen?

Es geht in dieser Situation ums wirtschaftliche Überleben. Wir müssen uns an offiziellen Weisungen orientieren. Aus diesem Grund begrüssen wir, hat der Bund jetzt Klarheit geschaffen und Regelungen formuliert, die für alle Kantone verbindlich sind. Die moralische Frage lastete sehr schwer auf unseren Schultern. Unsere Betriebe sind nicht wie ein Opernhaus, das Ende Jahr Geld mit oder ohne Coronavirus Geld gesprochen bekommt. Wenn wir freiwillig den Betrieb eingestellt hätten, hätten wir auf ganz viele Ansprüche verzichten müssen.

Wie wird sich das Zürcher Ausgehverhalten nun gestalten? Werden sich die Leute in noch immer geöffnete Bars drängen?

Das können wir jetzt noch nicht voraussagen. Die Zürcher Clubs verzeichneten am vergangenen Wochenende schon deutlich weniger Gäste. Wir appellieren nun an unsere Mitglieder, die Empfehlungen des Bundes umzusetzen. Und Solidarität gegenüber den älteren Leuten walten zu lassen. Das Motto ist: Gemeinsam müssen wir da durch, gemeinsam werden wir auch wieder tanzen.

Wie gross sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Entscheides?

In der Stadt Zürich existieren etwa 160 bis 180 Unternehmen, die eine sogenannte Nacht-Kultur anbieten. Rund 2000 Angestellte arbeiten darin. Rund 2000 Veranstaltungen sind von der Massnahme betroffen, und etwa 4000 Bookings von Künstlerinnen und Künstlern. Das führt zu einem Verlust von rund 20 Millionen Franken bis Ende April. Dazu kommen hunderte Zulieferer und die Freenlancer in der Branche.

Wie geht die Bar- und Clubkommission weiter vor?

Es geht auf der einen Seite um die Unterstützung der Mitglieder. Wir werden nächsten Mittwoch mit unseren Mitgliedern sprechen und individuelle Überlebensstrategien diskutieren. Arbeitsrecht, Versicherungsfragen und solche Sachen. Es geht nun erstmal um den Support. In einem nächsten Schritt wird die politische Arbeit wichtig und die Frage, wie wir Unterstützung erhalten, damit das Nachtleben überlebt. Stand jetzt fordern wir in einem Härtefallfonds 30 Millionen Franken.