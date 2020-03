Wo Zürich am aggressivsten ist

Stadtbild, Nr. 021 – In einer Welt ohne Bosheit und Diebstahl brauchte es weder Türschlösser noch Gartenzäune. Grundsätzlich wäre das zu begrüssen, doch gäbe es dann keine Schmiedeeisenkunst, wie wir sie an den Zäunen und Gittern aus dem 19. Jahrhundert bewundern können.

Ein Meisterwerk dieser Kunst ist an der Claridenstrasse neben dem Kongresshaus auferstanden, der Zaun der Villa Rosau. Lange blieb er unbeachtet, ungepflegt und von Rost zerfressen, jetzt aber präsentiert er sich sorgfältig restauriert in elegantem Schwarz. Anlass war der Neubau eines Bürogebäudes, das nun vom alten Zaun bewacht und geadelt wird. Es ist ein Zaun zum Stehenbleiben.

Der Zaun der Villa Rosau schützt jetzt den Neubau vor ungebetenen Gästen. Foto: Urs Jaudas

Seine Pfosten sind geflochtene Eisenstäbe. Zuoberst thront eine Art luftiger Krone; von Ornithologen eher als Vogelkäfig interpretiert. Zwischen den Pfosten bilden die Stangen Wellen, die Wasserscheue seekrank machen können. Auf halber Höhe gehen diese Wellen in schlanke Stangen über und enden in lanzenförmigen Spitzen – dem eigentlichen Zweck des Zauns. Einige Spitzen haben einen tulpenförmigen Mantel, andere Widerhaken oder ein Gewinde.

Schöner geht Verbrechensbekämpfung nicht

So kunstvoll dieser Zaun auch sein mag, seine Botschaft ist knallhart: Ganove, Räuber, Strauchdieb, wenn du hier rüberkletterst, schlitzen wir dir den Bauch auf. Selbst unerschrockene Einbrecher müssen bei diesem Anblick leer schlucken. Sollten sie neben ihrem Werkzeug wie Schneidbrenner und Kettensäge auch noch Kunstverstand haben, müssen sie allerdings einräumen: Schöner lässt sich Verbrechensbekämpfung nicht kaschieren.

Ein Detail des Rosau-Zauns. Foto: Urs Jaudas

Eine Strasse weiter sticht ein anderer Zaun ins Auge. Er bewacht das Rote Schloss aus der Belle Epoque und wirkt mit geraden Stangen und wenig Ornamenten strenger als der Rosau-Zaun. Mit seinen Spitzen, die Hellebarden und Morgensternen gleichen, erinnert er an die Schlacht bei Morgarten, was vor allem den Einbrechern aus Österreich den Schneid nimmt. Als ob das noch nicht Abschreckung genug wäre, ragen auf halber Höhe Enterhaken in Richtung Trottoir und erschrecken feinsinnige Passanten. Das ist der aggressivste Zaun von Zürich.

Der wehrhafte Zaun vor dem Roten Schloss. Foto: Urs Jaudas

Im Quartier Enge stehen viele opulente Eisenzäune. Dort liessen sich im 19. Jahrhundert die Reichen nieder – in der Blütezeit der Schmiedeeisenkunst. Sie waren es auch, die 1892/93 selbstständig bleiben wollten und die Eingemeindung in die Stadt und damit die Rettung des verarmten Dorfes Aussersihl ablehnten. Vermutlich nahmen sie an, dass in Aussersihl jene wohnten, gegen die sie die teuren Zäune aufgestellt hatten.

Die Eisenzäune in den anderen Quartieren sind in der Regel einfach beschaffen: gerade, dünne Stangen mit Spitzen drauf, die oft spiral- oder lilienförmig sind oder geschlängelt wie eine Flamme. Doch zur Hauptsache schirmen sich die Häuser heute mit Hecken ab. Das freut die Grünen und die Gärtner, ärgert aber die Einbrecher, weil sie nicht sehen, wie sich der Hausbesitzer gegen sie gewappnet hat. Mit Videokameras, klar. Aber wie sonst noch? Stacheldraht? Kampfhund? Tretminen? Schlangengrube? Da wünscht sich so mancher Panzerknacker die gute alte Zeit zurück: Früher wars zwar gefährlich spitzig, dafür wusste man, woran man ist.

Die Kolumne «Stadtbild» widmet sich all den vielen Dingen, die es sich in Zürich im öffentlichen Raum gemütlich gemacht haben und die unser Bild dieser Stadt prägen – im Guten wie im Schlechten. Sie erscheint immer Mitte der Woche.