Woche eins im neuen Leben

«Aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche Taten»: Das hört man derzeit so oft, da muss was dran sein, dachte ich. Und entschied zu tun, was ich noch nie getan hatte: Ein Tagebuch führen! Das helfe, Erlebtes zu verarbeiten, versprachen die Onlineratgeber. Allerdings müsse man die Spreu vom Weizen trennen: «Schreib nur auf, was dich aufwühlt, bewegt, glücklich oder traurig macht.»

PS: 1. Alle Einträge sind mit Zeiten versehen, das dient der Orientierung und steigert die Dramatik. 2. Dass es abends kaum Einträge hat, liegt am BAG, das empfahl, viel zu schlafen.

Dienstag, 17. März

07.38 Uhr. Um die Welt steht es schlimm. Und um mich? Zumindest nicht zum Besten. Das realisiere ich gestern, als ich mit der Bürokollegin rede, obwohl sie nicht da ist. Ich schreib dann in der Zeitung, das verdammte ­Virus mache langsam «gatter­läufig und stigelisinnig». Später meldet die Produzentin: «Schöne Worte.» Das tut gut.

10.41. Homeoffice. Easy, kenn ich, denke ich, schliesslich hatte ich als freier Journi jahrelang zu Hause gearbeitet. Was ich unterschätze: Damals gabs keine Video­konferenzen! Nachdem die ersten zwei vorbei sind, weiss ich: Im Homeoffice geben sich die Menschen, wie Gott oder Göttin sie schuf: Darum sieht man auf dem Bildschirm – wie formuliert man das charmant? Ja, vielleicht so – viel ehrliche Haut.

Im Westen nichts Neues. Dafür Good News vom Osten: Keine Neuansteckung in China!

16.57. Ein historischer Moment! Bislang sagten stets meine Eltern, wos langgeht. Jetzt aber halte ich ihnen am Telefon eine Standpauke, an deren Ende sie kleinlaut versichern: «Okay, wir gehen nur noch raus zum Spazieren, und die Einkäufe werden ab sofort von dir erledigt.»

21.09. Die Natur ist gesund, im doppelten Wortsinn. Das merke ich auf dem Spaziergang, der mich, anders als sonst, nicht in die Bar 63 oder ins El Lokal, sondern auf den Uetliberg führt. Wohltuende Düfte, überall munteres Gezwischter (hätte ich in Bio aufgepasst, wüsste ich auch, was da duftet und zwitschert).

Mittwoch, 18. März

08.08. Im Westen nichts Neues. Dafür Good News vom Osten: Keine Neuansteckung in China! Meine Stimmung, die schon seit Tagen Aktienkurse nachahmt, schiesst steil nach oben.

12.35. Ein Arbeitskollege meldet, man solle heute um 15.30 Uhr auf dem Balkon klatschen, als Dank ans Spitalpersonal. 15 Minuten später ein anderer Absender: «Hä, ich hab gemeint das sei morgen um 19 Uhr?» Kurz darauf das nächste SMS: «Applaus für Ärzte und Pflegepersonal im ganzen Land, Freitag, 12.30 Uhr ... habs schwarz auf weiss vor mir!»

18.10. Mein Vater erzählt am Telefon, er habe 1939 die Generalmobilmachung miterlebt. Auf die Frage, ob es damals auch so verrückte Hamsterkäufe gegeben habe, sagt er lachend. «Keine Ahnung, ich war erst vier Jahre alt.»

18.25. Ein Kollege schreibt im Chat: «Leute, zum 80. Geburi von Chuck Norris sein bester Witz ­gefällig?» Ich denke: Was für eine Wohltat, endlich mal kein Corona-­Thema! «Wenn Chuck Norris hustet, rennt Corona in den Einkaufsladen und kauft Klopapier und Pasta.»

20.11. Heisser Kopf, der Fiebermesser zeigt 37,3 Grad. Zur Beruhigung rede ich mir ein, das sei heuschnupfenbedingt, es blüht ja auch schon heftig.

Alle lancieren sinnige Projekte, ich brauch auch eins! Yes, ich hör mir jeden Abend ein Album an!

Donnerstag, 19. März

07.17. Caro diario (das wollte ich schon immer mal schreiben, das klingt soooo schön). Liege im Bett und lese Teletext. Da ich schlecht geschlafen hab, gebe ich mir heute nur die harmlosen Corona-News: 1. Die Gartenpartys der Queen fallen aus. 2. Die Antibabypille gibt es in Frankreich derzeit auch ohne Rezept. 3. US-Schauspieler Jared Leto war zwölf Tage in einem Meditationskurs in einer Wüstenregion, ohne Handy und sonstige Kommunikationsmittel, und hat bis gestern nichts von der Corona-Krise mitbekommen.

09.41. Alle lancieren sinnige Projekte, ich brauch auch eins! Yes, ich habs: Ich höre mir fortan jeden Abend eines der Vinyl-Alben an, die seit Ewigkeiten unan­getastet im Regal stehen. Der heutige Auftakt gehört «Seven Swans» von Sufjan Stevens.

12.58. Slack! Whatsapp! Mail! Hangout! Facetime! Google Docs! Logo habe ich einen heissen Kopf, wenn ich da überall omnipräsent sein muss. Der Bundesrat redet von Entschleunigung, und wir Journis rasen ungestraft auf der Überholspur.

19.50. Kinder, Kinder, Kinder! Wieso fragt sich eigentlich niemand, wie sich Homeoffice auf Büsis, Hamster, Schildkröten, Wellensittiche usw. auswirkt?

Freitag, 20. März

06.38. Im Februar, als es noch Konzerte gab, beglückte Tom Rosenthal 1000 Menschen im Kaufleuten. Nun schreibt er: «I wanted to do something useful. So I’ve set up an e-mail alittlesongforthoseinneed@gmail.com where people can write in and ask for a song for someone that really needs it in this moment. I plan to do a thousand little songs for people. I did 7 today.»

Zweiter Einkauf für die ­Eltern. Das einzige Muster, das in den bisherigen Bestellungen erkennbar ist – die zwei ernähren sich erfreulich gesund.

14.00. «Piing!» Der Kalender zeigt an: «27.3., 14 Uhr, Haare schneiden bei Mauri.» Es wär dringend nötig, wird aber nicht passieren. Neuer Termin ist der 28. April. Bis dann kann ich einen Pony machen. Da ich grad mal wirklich nichts zu tun habe, suche ich das passende Lied raus: Jens Friebe, «Mädchenmusik».

16.32. Der nächste Klopapier-Joke. Gefühlt ist es der 500., doch diesen hätte man (als FCZ-Fan) schon vor einer Woche erwartet: Da, wo die Papierrolle sein müsste, hängt ein Schal des FC Basel.

17.19. Hab mir vor einer Viertelstunde allen Ernstes ein Abendprogramm zusammengestellt: Eliasson-Ausstellung im Kunsthaus, Apéro im Old Crow, Beef im Churrasco, Schlummi im Talacker. Und jetzt grad gecheckt: Vergiss es, Junge!

19.45. Mitten in der Tagesschau fällt mir auf, dass wir schon lange nichts mehr von Cryptoleaks gehört haben – immerhin jenes Thema, von dem es vor ein paar Wochen hiess, es könnte unser Land in den Abgrund stürzen.

Samstag, 21. März

11.37. Was viele gestern befürchtet haben, ist nicht eingetroffen. Man darf weiterhin rausgehen. Indem das Selbstverständliche zum Privileg wird, kann es passieren, dass man auf dem Weg zur Migros aus lauter trotteliger Dankbarkeit unversehens empfindet wie eine Rosamunde-­Pilcher-Figur und denkt: «Dinge geschehen, weil es bestimmt ist, dass sie geschehen. Nichts geschieht ohne Grund.»

11.54. Zweiter Einkauf für die ­Eltern. Das einzige Muster, das in den bisherigen Bestellungen erkennbar ist – die zwei ernähren sich erfreulich gesund.

13.35. Hatte eigentlich mit Götti-­Meitli Mia zum Znacht abgemacht, das Treffen findet nun via Facetime statt, ohne Essen und Umarmung, dafür mit Hoffnung in Form des Versprechens: «Wir holen das bald nach, ja?»

20.03. Mail an einen erschreckend belesenen, aber (für gewöhnlich) auch erschreckend humorlosen alten Studi-Kumpel mit der Bitte um einen Buchtipp. Um 20.18 Uhr trifft die Antwort ein: «‹Die Vermessung des Wohnzimmers› von Kehlmann oder ‹Der verbotene Besuch der alten Dame› von Dürrenmatt, kann beides sehr empfehlen.»

21.57. Aus dem Nichts ein Schub potenzieller Quarantänepanik – und so bestell ich bei Schwander ohne Not 24 Flaschen Wein!

Sonntag, 22. März

08.53. Das iPhone meldet: 35 Prozent mehr Bildschirmzeit als die Woche davor! Jetzt werd ich auch noch zum Junkie! Immerhin hau ich ab und zu auch was Gutes rein. Zum Beispiel einen irritierend hoffnungsvollen Text des Zukunftsforschers Matthias Horx auf Kurier.at.

12.03. Kurzer Spaziergang. Es ist kühl, darum schlage ich zum Aufwärmen ein paarmal die Hände zusammen. Eine Frau bleibt stehen und fragt: «Müemer hüt scho wieder klatsche?»

15.24. Eben aufgewacht. Erster Gedanke: Heisst die weibliche Form von Corona Corina? Zweiter Gedanke: Gibts eigentlich Schnittmuster für Haare?

17.13. Das Fazit von Woche eins im neuen Leben? Versuchen wirs so: Ähnlich wie bei einer Saftkur ist zu Beginn vieles neu, Anstrengung wird durch Aufregung aufgewogen, Merkwürdiges durch Neugier, man will Stärke zeigen, ist aber auch in schwächeren Momen­ten noch «geng grad e haube Schritt am Blues voruus». Doch je länger eine Saftkur dauert, umso härter wird sie. Wäre dieses Tagebuch also in einigen Wochen verfasst worden, würde es sich womöglich ziemlich ­anders lesen.