Wohnungsmieter stirbt bei Brand

Am späten Freitagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Steinhaldenstrasse im Zürcher Quartier Enge. Bewohner alarmierten kurz vor 23.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie Rauchgeruch festgestellt hatten. Die ausgerückten Rettungskräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Obergeschoss fest.

Bei den Löscharbeiten stiess die Feuerwehr in der Wohnung auf einen älteren Mann. Doch dieser war bereits nicht mehr bei Bewusstsein. Die Sanität konnte nur noch seinen Tod feststellen, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Gemäss ersten Erkenntnissen handelt es sich bei ihm um den Wohnungsmieter. Die Abklärungen zur Todesursache werden vom das Institut für Rechtsmedizin Zürich sowie die Stadtpolizei Zürich vorgenommen.

Aufwändige Löschung



Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt und wird durch Brandermittler der Kantonspolizei Zürich sowie durch das Forensische Institut Zürich untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Die Lösch- und Entlüftungsarbeiten waren sehr aufwändig, da sich starker Rauch entwickelt hatte. So musste im Treppenhaus eine Lüftung installiert werden, um den Rauch zu entfernen.

Die anderen Wohnungen im betroffenen Mehrfamilienhaus wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. (ema)