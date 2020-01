Wolff will Platz schaffen für Velos und Bäume

Ein gutes Jahr nach dem ersten Zürcher Klimastreik stellt Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) seine Baupolitik in den Fokus der Klimafrage. «Das Jahr 2019 war ein Jahr des Umbruchs, und das hat auch für uns Folgen», sagte er heute an der obligaten Jahresmedienkonferenz des Tiefbauamts. Wolff machte klar, was das für ihn bedeutet: eine Stadt mit weniger Autoverkehr, mehr Bäumen und mehr Velos, ÖV und Fussgängern.

Als Reaktion auf den Klimawandel brauche es eine Vergrösserung des Grünraums. Er wolle auf Strassen, aber auch auf Wegen und in Pärken mehr Wiesen, Bäume und Sträucher, sagte Wolff – das helfe beim Kampf gegen Hitze-Inseln und schaffe eine höhere Aufenthaltsqualität für Fussgänger.

«Einfach, aber wirkungsvoll»

Um den CO 2 -Ausstoss zu senken, will Wolff ÖV, Velo- und Fussverkehr fördern. Wolff sieht sich immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, er mache zu wenig für die Veloinfrastruktur. Die positiven Beispiele aus dem letzten Jahr sind denn auch eher kleine Schritte denn Meilensteine. So habe man bei den Bahnhöfen Oerlikon und Wollishofen mehr Veloabstellplätze geschaffen.

Fast die wichtigste Veloförderungsmassnahme sei die Einführung von Tempo-30-Zonen, sagte Wolff. Im kommenden Jahr wolle man zudem vermehrt auf «einfache, aber wirkungsvolle Massnahmen» setzen. Wolff nannte etwa die Markierung von Velostreifen oder velogerechte Lichtsignalsteuerungen. Zudem werde das «Express-Team», das für die schnelle Umsetzung von Massnahmen unabhängig von Bauprojekten verantwortlich ist, mit vier Stellen verstärkt. Zusätzlich hat der Gemeinderat im Dezember sechs Stellen zur Förderung des Veloverkehrs gesprochen.

Den Platz nehmen für Bäume und Velowege will Wolff ganz im Stil der jüngsten städtischen Politik bei den Parkplätzen. Weil bei Neubauten Pflichtparkplätze eingeplant werden müssen, könnten öffentliche Parkplätze in der blauen Zone weiter abgebaut werden.

Die Projekte

Insgesamt setzt das Tiefbauamt 107 neue Bauprojekte um. Simone Rangosch, seit einem Jahr Direktorin des Tiefbauamts, stellte einige davon vor:

Velo- statt Busspur in der Langstrassenunterführung

Der problematische Nutzungsmix von Velofahrern und Fussgängern in den zwei Seitenarmen der Langstrassenunterführung sorgte immer wieder für Kritik. Etwas Linderung brachte die Trennung von Velo- und Fussverkehr mittels neuer Markierungen im Mai 2018. Insgesamt passieren täglich 8000 Velos die Unterführungen, weshalb diese dereinst verbreitert werden sollen.

Die Busspur wird aufgehoben, dafür können Velofahrerinnen und Velofahrer jetzt durch die mittlere Unterführung: Die Langstrasse zwischen Kreis 4 und 5. Foto: Keystone

Bereits dieses Jahr will das Tiefbauamt aber eine Massnahme für das Velo umsetzen und die Busspur in der Mitte der Hauptunterführung aufheben, was Platz für zwei Meter breite Velostreifen rechts und links der Fahrbahn mache. Das Projekt soll zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 umgesetzt werden. Nötig ist dazu noch die Bewilligung des Kantons.

Freie Fahrt fürs Velo am Fusse des Uetlibergs

Die Stadt öffnet den Marie-Heim-Vögtlin-Weg zwischen den Stationen Triemli und Schweighof der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) für den Veloverkehr. Dies ist vor allem für Velofahrer interessant, die den Biketrail auf dem Uetliberg benützen – dieser endet bei der Station Triemli. Die Bauarbeiten für den neuen Veloweg beginnen im Februar und sollen Mitte Jahr beendet sein. Warum der Abschnitt eine kleine Strecke in der Stadt ist, aber eine grosse Verbesserung für Biker und Fussgänger bedeutet zum Bericht).

Bäume und Temporeduktion in der Anker- und der Molkenstrasse

In der Ankerstrasse setzt die Stadt auf eine der angesprochenen einfachen Massnahmen: einen neuen Velostreifen. Zusätzlich verdoppelt sie die Anzahl der Veloabstellplätze und pflanzt in der Hohl- und der Ankerstrasse eine Baumallee.

In der Molkenstrasse hat die Stadt 46 Parkplätze aufgehoben, weil im benachbarten Parkhaus Helvetiaplatz neue entstanden waren. Nun will das Tiefbauamt Tempo 20 ausschildern und definitiv eine Begegnungszone schaffen.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt neue, farbige Streifen angebracht. Dass auf Blech Leben folgt, ist aber nicht selbstverständlich (zum Bericht).

Neubau der Bederbrücke

Sie war so baufällig, dass die Stadt und die SBB zuletzt Fahrzeugen über 3,5 Tonnen die Überquerung verboten haben: die Bederbrücke, die beim Bahnhof Enge über die Gleise führt (zum Bericht).

Das Tiefbauamt und die SBB ersetzen die fast 100-jährige Brücke deshalb zwischen April diesen Jahres bis 2022 stufenweise. Gleichzeitig wird die Tram- und Bushaltestelle Bahnhof Enge/Bederstrasse hindernisfrei. Durch eine Verbreiterung wird der bereits vorhandene Veloweg über die Brücke hinweg bis in die Steinentischstrasse verlängert.

Tempo 30 im Morgental

In der Albisstrasse bei der Haltestelle Morgental in Wollishofen müssen die Autos in Zukunft langsamer fahren: Die Stadt führt dort die Tempo-30-Zone ein und schafft neue Fussgängerinseln. Die gleichnamige Haltestelle soll zudem behindertengerecht und stadtauswärts zu einer Kap-Haltestelle umgebaut werden. Damit können sie künftig sowohl Bus als auch Tram in beide Richtungen bedienen. Die Bauarbeiten beginnen im Sommer und dauern voraussichtlich bis im Frühling 2021.

Velostreifen und Bäume an der Manessestrasse...

In der Manessestrasse bringt die Stadt beidseitig Velostreifen an und baut die Bushaltestelle Manesseplatz stadtauswärts neu. Weiter soll hier ein neues Plätzchen mit Bäumen und Sitzgelegenheiten für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Gleichzeitig ersetzt das Tiefbauamt diverse Leitungen in der Strasse und verbreitert den Bachwasserkanal.

Während der Bauzeit zwischen Februar und Frühjahr 2021 wird die Manessestrasse zur Einbahnstrasse und der Verkehr stadtauswärts über über die Zurlinden-, Gotthelf- und Steinstrasse umgeleitet.

...und an der Uetlibergstrasse

Auch die Uetlibergstrasse erhält Velostreifen, einen breiteren Bachwasserkanal und unterirdisch neue Leitungen. Zudem wertet die Stadt den Vorplatz des Bahnhofs Binz mit zwölf Bäumen, Sitzgelegenheiten und Veloabstellplätzen auf.

Mit den Bauarbeiten will das Tiefbauamt im Herbst beginnen. Weil die Uetlibergstrasse die Verlängerung der Manessestrasse stadtauswärts ist, hängt das auch am Vorankommen des dortigen Projekts ab. Während der Bauzeit bis Anfang 2021 wird die Uetlibergstrasse zur Einbahnstrasse stadtauswärts.