Zürcher Gericht zum Datensünder gekürt

Um Kapitalverbrechen aufzuklären, können Strafverfolgungsbehörden Telefone von Verdächtigen überwachen, E-Mails mitlesen und Computer infiltrieren. Da es sich dabei um schwere Grundrechtseingriffe handelt, müssen diese vom Zwangsmassnahmengericht (ZMG) bewilligt werden. Wie oft das ZMG einzelne Überwachungsmassnahmen erlaubt, gelangt trotz des Verfassungsgrundsatzes der Justizöffentlichkeit nicht ans Licht der Öffentlichkeit.

Dem ZMG des Kantons Zürich wurde am letzten Donnerstag deshalb der Big Brother Award verliehen – ein Oscar für Datensünder. Weitere Preisträger waren das Bundesamt für Gesundheit (elektronisches Patientendossier) und die Postfinance (automatische Stimmerkennung). Veranstaltet wurde die Preisverleihung vom Chaos Computer Club, der Digitalen Gesellschaft, der Wau-Holland-Stiftung und von PEP Security. Lukas Huber stellt sich im Interview den Vorwürfen der Veranstalter. Er ist stellvertretender Generalsekretär des Obergerichts Zürich, bei dem das ZMG angesiedelt ist.

Herr Huber, weshalb haben Sie Ihren Big Brother Award an der Veranstaltung nicht abgeholt?

Wir waren etwas überrascht, dass wir erst am Tag der Verleihung informiert wurden. Das war etwas kurzfristig. Die Einladung zum Gespräch werden wir aber gerne wahrnehmen.

Das ZMG bewilligt den Einsatz geheimer Massnahmen wie Telefonüberwachungen oder Staatstrojaner. Zahlen zur Einsatzhäufigkeit werden auf kantonaler Ebene jedoch nicht separat veröffentlicht. Wieso nicht?

Seit der Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf) obliegt die Veröffentlichung dieser Zahlen dem Überwachungsdienst des Bundes. Denn eine Veröffentlichung auf kantonaler Ebene könnte Rückschlüsse ermöglichen, um welches Strafverfahren es sich handelt. Vor allem in kleinen Kantonen, wo es nur wenige publikumswirksame Verfahren gibt. Das könnte die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten gefährden und den reibungslosen Ablauf der Ermittlungen – etwa, wenn der Beschuldigte Teil eines ganzen kriminellen Netzwerks ist, gegen dessen Mitglieder die Ermittlungen noch laufen.

Lukas Huber, stellvertretender Generalsekretär des Zürcher Obergerichts. Foto: PD

Dennoch untersteht die Justiz gemäss Kantonsverfassung dem Öffentlichkeitsprinzip. Dieses ist Grundlage für das Vertrauen der Bevölkerung in die Gerichtsbarkeit. Weshalb sollten wir dem ZMG blind vertrauen?

In Strafverfahren kollidieren die unterschiedlichsten Interessen, die so gut wie möglich in Einklang gebracht werden müssen: Auf der einen Seite stehen die Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten und der Opfer und das öffentliche Interesse an einer funktionierenden Strafjustiz, auf der anderen Seite der Anspruch der Öffentlichkeit, der Medienfreiheit und der Wissenschaftsfreiheit. Der Gesetzgeber hat deshalb die Öffentlichkeit von einigen Verfahren ausgeschlossen. Dazu gehören die Verfahren des ZMG, aber auch Scheidungs- und Jugendstrafverfahren.

Aber vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ist es in einem Rechtsstaat doch heikel, wenn die Bevölkerung nichts über den Umfang weiss, in dem neue Technologien wie etwa Staatstrojaner eingesetzt werden.

Geheime Überwachungsmassnahmen stellen tatsächlich einen extremen Eingriff in die Freiheit der Betroffenen dar. Doch sind sie immer erst das letzte Mittel, wenn die Strafverfolger bei schweren Delikten mit anderen Mitteln nicht weiterkommen. Den betroffenen Personen wird die Überwachung deshalb nach Abschluss mitgeteilt, und sie können sich dann dagegen zur Wehr setzen. Bis dahin müssen diese Massnahmen aber geheim sein, sonst verfehlen sie ihren Zweck.

Während der Untersuchung ist das klar. Aber es geht ja darum, dass man sie selbst nach Abschluss des Verfahrens nicht publiziert.

Das liegt daran, dass die Entscheide des ZMG bloss Zwischenentscheide sind. Die Ermittlungen gehen danach oft noch lange weiter. Ermittlungstaktisch wäre es nicht klug, zu sagen, in welchen Fällen man wen wie wo und wie lange überwachen würde. Organisierte Kriminelle würden das zur Kenntnis nehmen und ihre Lehren daraus ziehen. Zudem hat eine Studie der Universität Zürich gezeigt, dass in gewissen Bereichen Personen in anonymisierten Gerichtsurteilen dank Big Data in über 80 Prozent der Fälle re-identifiziert werden können. Dies wäre in solchen Verfahren speziell problematisch.

Dafür würde die Bevölkerung erfahren, in welchem Umfang sie überwacht wird.

Vergessen Sie nicht, wir haben es hier mit Kapitalverbrechen zu tun. Es geht darum, diese aufzuklären und künftige zu verhindern. Es sind auch in der Öffentlichkeit Fälle bekannt, wie etwa die Anfang Jahr vom Bezirksgericht Zürich wegen versuchten Mordes verurteilte Messerstecherin, die dank geheimer Überwachung überführt werden konnte. Hier muss man den Anspruch auf Öffentlichkeit gegen das öffentliche Interesse an einer effizienten Strafverfolgung abwägen.

Verfassungsrechtler Urs Saxer bezeichnet die fehlende Publikation durch das ZMG als verfassungswidrig. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Ich sehe das anders: Die Justizöffentlichkeit bezieht sich primär auf Urteile, nicht auf sämtliche Zwischenentscheide. Wichtig sind die Endentscheide, und diese werden vom Obergericht Zürich alle publiziert.

2017 wurden gemäss einer SRF-Recherche landesweit 97 Prozent der Überwachungsanträge durch kantonale ZMG genehmigt. Wie lässt sich dieser hohe Wert erklären?

Die Zahl basiert nicht auf der Fallstruktur des Kantons Zürich. Zur SRF-Recherche konnten wir keine Auskunft geben, da wir diese Zahlen bisher nicht erheben. Die 97 Prozent stammen von den 17 Kantonen, die Auskunft geben konnten. In Zürich werden die Gesuche aber ebenfalls grossmehrheitlich genehmigt. Dies hat vor allem damit zu tun, dass das ZMG ungenügend begründete Anträge zur Verbesserung an die Staatsanwaltschaften zurückweisen kann. Dies geschieht in erheblichem Ausmass, was die Gutheissungsquote natürlich erhöht. Zudem sind die Staatsanwaltschaften mit den gesetzlichen Anforderungen an geheime Überwachungen bestens vertraut und stellen in der Regel keine aussichtslosen Gesuche.

Das ZMG muss Strafverfolgern gemäss Auftrag auf die Finger schauen, damit deren Überwachung nicht ausufert. Kann man denn vor dem Hintergrund dieser hohen Quote überhaupt von einer Kontrollfunktion des ZMG sprechen?

Ja, das kann man. Das ZMG prüft in jedem Fall, ob ein dringender Tatverdacht besteht, ob die Schwere dieser Tat eine geheime Überwachung rechtfertigt und ob die Untersuchung ohne die Überwachung aussichtslos ist oder erheblich erschwert würde.

Bundesrichter Niklaus Oberholzer hat als ehemaliger Präsident der St. Galler Anklagekammer zehn Jahre lang selbst Anträge auf Telefonüberwachung geprüft. Seine Erfahrung: «Man kann gar nicht vertieft beurteilen, ob ein Antrag gerechtfertigt ist oder nicht, weil es schnell gehen muss und die Akten nur vom Staatsanwalt stammen.» Was sagen Sie zu diesem Befund?

Bei Einparteienverfahren ist es naturgemäss schwierig, sich ein umfassendes Bild zu machen, das stimmt. Aber wenn man sagt, dass sämtliche Anträge einfach durchgewunken werden, ist das eine Geringschätzung der Arbeit der Zwangsmassnahmenrichterinnen und -richter, die in einem sehr delikaten Umfeld einen hervorragenden Job machen. Die Alternative wäre, zu sagen: Wir machen keine Überwachungsmassnahmen mehr und resignieren vor Kapitalverbrechen.