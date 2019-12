Jedes Mal, wenn die SVP gewinnt, kommt der «Guardian» wieder mit Switzerland als dem Herzen der Finsternis. Jedes Mal, wenn die Schweizer nicht so stimmen, wie es die Deutschen wollen, gibt es Tadel aus dem Norden. Die Franzosen schliesslich lassen sich von Jean Ziegler ihre Vorurteile über sein Land in einer Endlosschlaufe wiederholen.

Diesmal kommt der Hohn aus Wien. Die Autorin Solmaz Khorsand, die ein Jahr in Zürich als Redaktorin der «Republik» verbringen musste, verabschiedet sich in der «Zeit» mit einer zackigen Abservierung. Khorsand porträtiert Zürich als Attrappe voller «Banker, Hipster und Nutten». Und wirft ihren Bewohnern vor, nur zum Informationsaustausch zu reden. Ansonsten werde häufig geschwiegen. Sie spürt in Zürich eine «mundfaule, blutleere Uniformität», aus der heraus niemand einen Ausbruch wage, niemand einer Utopie hinterherjage.

Wir sind halt nicht königlich-kaiserlich

Es stimmt schon: Wir Schweizer mögen keine grossen Gesten. Sowieso sind wir ein wenig schüchtern, was unter anderem an der Diglossie liegt, dem «anders reden als schreiben», weshalb wir uns im Hochdeutschen schnell einmal defensiv fühlen. Auch entstammen wir keinem kaiserlich-königlichen Weltreich, sondern waren noch im 19. Jahrhundert ein Bauernstaat so arm wie Albanien.

Und es stimmt auch, dass in Zürich sehr viele Menschen leben, die zu viel Geld haben und viel zu wenig davon versteuern. Aber trotzdem: So, wie die Autorin ihr Jahr in der Hölle beschreibt, erinnert mich ihre Diagnose nicht an das Zürich von heute, sondern an jenes von 1980, kurz bevor die Jugend gegen die «Fassaden einer steinharten Bürgerlichkeit» explodierte, wie der «Spiegel» es formulierte. Damals war Zürich tatsächlich so: kalt, eng, arrogant und komatös.

Gelassen multi-kulti

Inzwischen hat sich die Stadt aber mediterranisiert. Sinnlichkeit durchglüht die Parks am See, überall spriesst und gurgelt und wuchert es, auf den Dachterrassen steigt Rauch auf, die Quartiere leben, es lacht aus den Beizen heraus, es klingt Kultur und lärmt Subkultur. Zürich lebt eine gelassene Multikulturalität, präsentiert Theater, Grossanlässe und Feste, hat eine Comedy-Kultur, eine einfallsreiche Gastronomie, Gastspiele aus Literatur, Musik, Sport, wie weit grössere Städte sie niemals bieten könnten. Und es zeigt Kunst auf Weltniveau.

Die hohe Lebensqualität von Zürich drückt sich in einer Lebensfreude aus, welche die Stadt erwärmt. Entgegen dem, was selbst die Zürcher von sich glauben, finde ich sie hilfsbereit, tolerant und humorvoll. Und ich sage das als Basler, der viele Jahre in Genf und Bern verbrachte. Und der nirgendwo anders leben und reden und lachen und schweigen möchte als hier. Lieber in kleinen Räumen schweigen als auf grossen Plätzen jubeln.