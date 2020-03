Zürich ist die Naegeli-Stadt – ob sie will oder nicht

Die Zürcher Museen sind zu. Stimmt nicht ganz: Das grösste von allen ist offen: die Stadt Zürich. Da wimmelt es nur so von Kunstwerken, wie dem digital verfügbaren Stadtplan Kunst im öffentlichen Raum zu entnehmen ist. Die Werke eines der bekanntesten Zürcher Kunstschaffenden fehlen allerdings dort. Diejenigen von Harald Naegeli, dem Sprayer von Zürich.

Das verwundert eigentlich, wird doch Zürich spätestens jetzt zur Naegeli-Stadt – ob sie will oder nicht. In den Grossmünstertürmen entsteht derzeit ein «Totentanz» – ganz legal. Und die wenig bekannten über vierzig Figuren in der ETH-Garage sollen, wenn es nach der Kommission Kunst am Bau der ETH Zürich geht, die anstehende Sanierung der Tiefgarage überleben. (Den Artikel dazu lesen Sie hier)

Über vierzig Naegelis gibt es noch in der ETH Tiefgarage. Bild: Andrea Zahler

Weshalb gibt es in Stadt oder Kanton Zürich keine Auflistung der berühmten «Strichmännchen»? Das hat verschiedene Gründe: Erstens hat Naegeli seine Werke Ende der 1970er-Jahre in Nacht-und-Nebel-Aktionen an Häuserfassaden oder in Tiefgaragen angebracht. Also illegal, was viele ihm bis heute nicht verziehen haben.

Zweitens passen sie, wenn es darum ginge, sie zu inventarisieren, einfach nie so richtig ins Schema. Was den Urheber wahrscheinlich freut.

Allerdings hat sich seit den späten 1970er-Jahren die Einschätzung von Naegelis anfänglich zuweilen als «Schmierereien» bezeichneten Werken entscheidend verändert. Er gilt als Pionier der Street-Art und ist zweifellos einer der bekanntesten zeitgenössischen Zürcher Maler.

Das sah der Kanton bereits Mitte der Neunzigerjahre so: Sein Werk «Undine» wurde beim Umbau des Physikgebäudes (heute Deutsches Seminar) als erhaltenswert eingestuft und später restauriert.

Wassergeist Undine an der Schönberggasse 9. Bild: net

Eine Anfrage bei der städtischen Denkmalpflege im Amt für Städtebau ergab Folgendes: «Für die Inventarisierung durch die Denkmalpflege fehlt die Rechtsgrundlage. Die Wandbilder sind inhaltlich nicht Bestandteil oder Zugehör des Gebäudes.» Die Denkmalpflege könne eigenständige Kunstobjekte im öffentlichen Raum, die inhaltlich nichts mit den Objekten zu tun haben, nicht inventarisieren.

«Für die Inventarisierung durch die Denkmalpflege fehlt die Rechtsgrundlage. Die Wandbilder sind inhaltlich nicht Bestandteil oder Zugehör des Gebäudes.»Amt für Städtebau

Nun könnte man zwar widersprechen, dass diese Figuren ja sehr wohl auf das Objekt, an dem sie angebracht sind, reagieren. Dass das sogar ihr Daseinsgrund ist. Doch schon klar, anders, als das Gesetz es vorsieht.

Am ehesten vergleichbar wäre der Fall vielleicht mit den fünf Werbekugeln am 1968 erstellten Bally-Haus an der Bahnhofstrasse, die 2013 mitsamt dem Haus unter Denkmalschutz gestellt wurden. Nur gehörten eben die Werbekugeln des Grafikers Gérard Miedinger von Anfang an zu dem Bau der Zürcher Architekten Haefeli, Moser, Steiger. Auch die Fassadengestaltung einer Lagerhalle der Firma Pestalozzi, die 1930 Max Bill anbrachte, blieb, als die Firma 1960 auszog.

Wurden geschützt – allerdings ohne Buchstaben ohne neu interpretiert. Bild: Doris Fanconi

Doch weshalb ging beim Kanton mit der «Undine», was bei der Stadt nicht geht? Markus Pfanner von der kantonalen Baudirektion weist darauf hin, dass «Undine» bei der Fachstelle Kunstsammlung und nicht bei der Denkmalpflege inventarisiert ist. Dies sei lediglich als Bestandsverzeichnis zu verstehen.

Tatsächlich gibt es ein Pendant bei der Stadt Zürich. Im Amt für Hochbauten gibt es ein Inventar der städtischen Kunst- und Bauwerke, das, wie Franziska Martin ausführt, insgesamt sechs Figuren von Harald Naegeli aufführt. «Sie wurden 2009 inventarisiert und geniessen seit diesem Zeitpunkt bezüglich Pflege, Schutz und Vermittlung die gleiche Aufmerksamkeit wie alle anderen Kunstwerke im Besitz der Stadt Zürich.»

Es handelt sich um Arbeiten in den Parkhäusern Hohe Promenade, Hauptbahnhof und Vorderberg, zudem um eine Figur am Schauspielhaus. Ein Anfang, der nach Fortsetzung ruft.

Denn es gibt ja eben noch mehr Naegelis, die eine Dokumentation wert wären. Neben «Undine» am Deutschen Seminar neben der Universität sind vielleicht noch die paar Figuren im untersten Bereich der Jelmoli-Tiefgarage einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Überlebt: Zuunterst in der Tiefgarage des Warenhauses Jelmoli.

Anderen begegnet man höchstens zufällig, etwa auf einem Spaziergang am Zürichberg. Etwa einer zierlichen Frauenfigur, die eine reale Lampe hält, an der Rosenbühlstrasse. Unweit davon, an der Billeterstrasse, sind zwei Figuren nur in den Wintermonaten sichtbar, wenn der Strauch, der sie überwuchert hat, keine Blätter trägt.

Wo noch? Wir suchen Naegelis! Schicken Sie uns Fotos oder/und die genaue Adresse zuerich@tages-anzeiger.ch mit dem Betreff: Naegeli. Per Post: Redaktion Tages-Anzeiger, «Naegeli», Postfach, 8021 Zürich.