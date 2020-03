Zürich liefert

Für das Gewerbe ist die abrupte Schliessung der Ladenlokale und Restaurants ein Schock. Viele ­haben nun fast über Nacht eine neue Lösung gesucht, um ihren Handel weiterzubetreiben, ­häufig über Onlineportale. Der «Tages-Anzeiger» hat dazu einen ersten Überblick erstellt. Auf delivery.tagesanzeiger.ch sind noch mehr Läden verzeichnet und auf dieser interaktiven ­Karte abrufbar.

Gastronomie

Nicht alle Restaurants haben ihre Arbeit am Dienstag eingestellt. So serviert der Suppenlade in Zürich seine Gerichte nicht mehr wie üblich am Mittag in der Bar Exer an der Tellstrasse 10 im Kreis 4, sondern verkauft sie von Montag bis Freitag aus dem Fenster hinaus. Die Bar, die wie alle anderen Lokale ab sofort geschlossen sein muss, wird zum Take-away umfunktioniert.

Einen anderen Weg gehen die Restaurants der Gastronomen Valentin Diem, Nenad Mlinarevic, Elif Oskan und Markus Stöckli. Das türkische Restaurant Gül (www.guel.ch) im Kreis 4 wird ab Freitag weiterkochen, das Lokal lässt die exotischen Spezialitäten neu über den Lieferservice Uber Eats ausliefern.

Die Bauernschänke und die Neue Taverne starten unter dem Namen «Auswärts Daheim» einen neuen Bestell- und Hauslieferservice (www.auswaerts-daheim.com). Koch Mlinarevic, der im Jahr 2016 von «Gault Millau» mit dem Titel Koch des Jahres ausgezeichnet worden ist, kreiert Menüs, die in den Küchen der beiden Restaurants gekocht werden. Anschliessend vakuumiert er sie. Durch die Erhitzung auf mindestens 68 Grad Celsius werden die Lebensmittel pasteurisiert und haltbar gemacht. ­Daheim können die Gerichte einfach aufgewärmt und angerichtet werden. Das Team will damit weiterhin für die Kundschaft da sein, aber auch die Mitarbeitenden weiterbeschäftigen – und für die Zürcher Gastronomie ein ­Zeichen setzen.

Die reformierte Kirchgemeinde Witikon stellt den Betrieb ihres Café-Bistros Hoch3 um. Zum einen bietet sie ihre Mittagessen neu zum Mitnehmen an. Für Leute, die ihre Wohnung nicht verlassen können, organisiert die Kirchgemeinde einen Lieferservice. Die Heimlieferungen übernehmen in den nächsten Tagen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Bestellungen nimmt das Quartiertelefon Witikon (044 380 23 10) entgegen.

Fleisch und Gemüse

Nicht nur Restaurants beliefern Kundinnen und Kunden zu Hause mit Menüs. Die Metzgerei ­Keller (www.metzgerei-keller.ch), die bekannt ist für ihre Wiediker-Bratwürstchen, hat einen temporären Lieferservice aufgezogen, genau gleich wie Müller Gemüse und Früchte von Simon Müller (www.simon-mueller.ch) aus Steinmaur. Er ist normalerweise am Dienstag und Freitag auf dem Bürkliplatz-Markt anzutreffen, der nun nicht mehr stattfindet.

Garten und Hobby

Findig in der Krise zeigt sich auch der Blumenladen Grünraum (www.gruenraum.ch) in der Nähe des Winterthurer Bahnhofs. Er hat kurzerhand eine Blumen-Hotline und einen Heimlieferservice eingeführt. «Gerade in solchen Krisenzeiten sind Blumen für viele Menschen wichtig», sagt eine Angestellte. Zudem seien Blumen verderblich, sie brauchten dringend Abnehmerinnen und Abnehmer. Ärgerlich für die kleinen Blumen­geschäfte sei, dass der Gross­verteiler gleich nebenan seine Blumenabteilung nach wie vor offen halten dürfe.

Wer lieber Blumen im Garten pflanzt, kann zurzeit ebenfalls auf verschiedene Händler zählen, die über ihren Onlineshop Samen oder Setz­linge liefern. Dazu gehört Veg & the City (www.vegandthecity.ch). Und Gartencenter wie der Familienbetrieb Meier in Dürnten (www.meier-ag.ch) liefern ihre Produkte aus.

Auch andere Hobbys sind in den eigenen vier Wänden in. So vermeldet der Strickwarenladen Tuttolana (www.tuttolana.ch) mit Geschäften in Bülach und Zürich viele Bestellungen per Telefon, Mail und online.

Bücher und Comics

Hinter den geschlossenen Türen vieler Buchläden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter emsig daran, Onlinebestellungen entgegenzunehmen. Bei den meisten kann man direkt über die jeweiligen Internetseiten oder per Anruf bestellen. So kann man auch die kleinen Geschäfte berücksichtigen, wie etwa die Buchhandlung im Volkshaus (www.volkshausbuch.ch).

Bei der Buchhandlung am Hottingerplatz (www.buchah.ch) hat sich die Geschäftsleiterin Cornelia Schweizer sogar bereits vor über einer Woche auf ihre Art mit dem Thema Coronavirus auseinandergesetzt. Und ihren Kundinnen und Kunden per Newsletter coronafreie Bücher empfohlen. Das Echo sei gewaltig gewesen, sagt sie. Wie die Buchläden haben auch spezialisierte Geschäfte auf online umgestellt, zum Beispiel der Comicladen Analph (www.analph.ch) in der Nähe des Stauffachers in Zürich.

Musik

Auf ein neues Motto setzen ein Jazzclub und ein Label für elektronische Musik: Geht das Publikum nicht zum Konzert, kommt die Musik nach Hause. Das Moods (www.moods.digital.de), das im Schiffbau vor allem Jazzkonzerte veranstaltet, hat in den vergangenen Jahren unzählige Konzerte aufgezeichnet, die man nun per Streaming daheim anschauen und anhören kann. Die ersten zehn Minuten dieser Aufzeichnungen sind gratis, wer ein ganzes Konzert hören will, muss etwas bezahlen. 70 Prozent der Einnahmen gehen an die Musiker und Musikerinnen.

Unter den Konzerten finden sich solche von international renommierten Musikern wie Bill Frisell, Chico Freeman, Dave Holland oder dem James Taylor Quartet, aber auch von einheimischen Formationen wie dem Zurich Jazz Orchestra, von dem Konzerte mit Solisten wie Dave Liebmann oder Thomas Gansch aufgezeichnet sind.

Ganz live dagegen hat am Wochenende das Zürcher Label Ozelot (www.community.ozelot.ltd) gesendet – und es will das am kommenden Wochenende wieder tun. 27 DJs haben während 27 Stunden aufgelegt, alles wurde via Internet übertragen. Zürichs elektronische Musiker seien angewiesen auf diese Konzerte, um ihre Lebenskosten zu decken, schreiben sie auf der Website. Darum haben sie einen Button eingerichtet, auf dem man freiwillig einen Beitrag einzahlen kann.

Velos und Scooter

Auch Velo- und Scootergeschäfte dürfen nichts mehr verkaufen. Doch reparieren und warten dürfen sie die Zweiräder weiterhin noch. So bieten etwa Zweirad-geber (www.zweiradgeber.ch) und Scooter Planet in Zürich (www.scooterplanet.ch) den grossen Frühlingsservice für die Gefährte an, die den Winter über im Keller verstaubten.