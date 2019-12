Zürich will Lehrpersonal im Ausland abwerben

Das Stadtzürcher Schulamt hat versucht, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner aus Süddeutschland und Österreich abzuwerben. Dies legt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine par­lamentarische Anfrage von Jean-Daniel Strub und Ursula Näf (beide SP) offen. Um dem Lehrkräftemangel in der Stadt zu ­begegnen, habe die Zürcher Schulpflege veranlasst, für umgerechnet 1500 Franken ­Inserate auf zwei Onlineplattformen im deutschsprachigen Ausland aufzuschalten.

Die Kosten dieser Aktion dürften politisch kaum zu reden geben – wohl aber der Umstand, dass städtische Behörden in ­Gegenden rekrutieren gehen, wo der Lehrkräftemangel noch ausgeprägter ist als in Zürich. Strub und Näf weisen in ihrer Anfrage darauf hin, dass dies namentlich in den süddeutschen Bundes­ländern der Fall sei. Die dortigen Schulen könnten mit dem hie­sigen Lohnniveau nicht mithalten. Daher sei es problematisch, wenn die Stadt Zürich dort ­Personal abwerbe, schreiben die beiden.

Der Stadtrat erwidert, es ­lasse sich «nicht abschätzen», welchen Einfluss die Zürcher Aktivitäten auf den Lehrkräftemangel in Deutschland haben. Die besagten Inserate hätten allerdings zu keiner Anstellung von Kindergärtnerinnen oder Kindergärtnern aus dem Ausland geführt. Wann genau die Inserate aufgeschaltet wurden, geht aus der stadträtlichen Antwort nicht ­hervor, genauso wenig wie der genaue Wortlaut.

Nächste Kampagne geplant

Laut Stadtrat lässt es sich so oder so nicht verhindern, dass Stellensuchende im nahen Ausland mitbekommen, wenn in Zürich Stellen offen sind. Da heute sämtliche Inserate auf Onlineplattformen erscheinen, könne man von überall her darauf zugreifen. Auch Kampagnen in ­sozialen Medien würden keine Landesgrenzen kennen – und eine solche plane das Schulamt derzeit, um Kindergartenlehrpersonen zu rekrutieren.

Ob diese Kampagne aber gezielt aufs nahe Ausland ausgeweitet werde, ist noch nicht entschieden, wie der Stadtrat in der Antwort schreibt.