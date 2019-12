Zürichs Wahrzeichen soll behindertengerecht werden

Das Grossmünster ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Doppeltürme sind nicht nur ein beliebtes Fotomotiv. Zürichs grösste evangelisch-reformierte Kirche wird auch gern besucht – wegen der Legende um die Stadtheiligen Felix und Regula oder wegen der Giacometti-Fenster im Chor. Das Publikum schwärmt aber insbesondere von der Aussicht von der Plattform auf dem Karls­turm, dem südlichen der beiden Türme. Sie bietet einen herrlichen Weitblick über den See bis zu den Glarner Alpen.

Doch in diesen Genuss kommen nicht alle. Die Plattform ist nur über 187 Stufen einer engen Wendeltreppe zu erreichen, folglich für Personen mit Mobilitätseinschränkungen absolut nicht geeignet. Auf der Internetsite der Kirche lässt sich zwar der Vermerk «Kein Lift vorhanden» finden. Informationen für einen ­behindertengerechten Zugang zur Kirche existieren aber nicht.

«Im 21. Jahrhundert ist ein behindertengerechter Ausbau dieser touristisch bedeutenden Kirche kein Luxus.»Davide Loss (SP) und Lorenz Schmid (CVP)

Das wollen die Kantonsräte Davide Loss (SP) und Lorenz Schmid (CVP) ändern. Sie fordern den ­Regierungsrat in einem Postulat auf, einen behindertengerechten Ausbau der Kirche zu prüfen. Die beiden Kantonsräte prangern nicht nur den Zugang zur Plattform an. Auch der Eingangs­bereich beim Hauptportal und jener auf der Limmatseite könnten von Personen mit Mobilitäts­einschränkungen nicht betreten werden.

Die Empore mit der neu eingebauten Schriftensammlung sei ebenfalls nicht behindertengerecht. Das gilt aus Sicht von Loss und Schmid auch für die sanitären Einrichtungen. Personen im Rollstuhl könnten die Toiletten im Untergeschoss der Kirche nicht erreichen, die vor zehn Jahren umgebaute öffentliche Toilette verfüge über kein behindertengerechtes WC. Diese Personen müssten auf die WC-Anlagen in der Helferei ausweichen. Diese liege zwar in Gehdistanz zum Grossmünster – der Weg an die steile Kirchgasse sei im Rollstuhl jedoch enorm beschwerlich.

Der Kanton, dessen Eigentum das Grossmünster wegen seiner historischen und kultur­geschichtlichen Bedeutung ist, denkt seit mehreren Jahren über einen behindertengerechten Ausbau nach. Konkrete Schritte vermissen Loss und Schmid aber. «Im 21. Jahrhundert ist ein behindertengerechter Ausbau dieser touristisch bedeutenden Kirche kein Luxus», schreiben sie in ihrer Anfrage. Eine entsprechende bauliche Anpassung sollte aus ihrer Sicht möglich und mit verhältnismässig geringen Kosten realisierbar sein.