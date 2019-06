Zuschauen, wie der Dachs den Garten umgräbt

Die Spuren des nächtlichen Treibens sind unverkennbar: Das Gras ist an gewissen Stellen eingedrückt, der Kompost zerwühlt und manchmal entdeckt man noch andere Dinge, die Vierbeiner hinterlassen. Doch welches Tier wuselt da nächtens durch den Garten? Diese Frage kann man nun – mit einigem Glück – klären.

Seit Anfang Juni vermieten die Meldeplattform StadtWildTiere und Wilde Nachbarn Kamerafallen für Wildtiere. «Wir haben immer wieder Anfragen erhalten, ob wir auch Fotofallen ausleihen», sagt Anouk Taucher von StadtWildTiere. «Die Leute sind neugierig, welche Tiere in ihrem Wohnumfeld unterwegs sind. Deshalb haben wir dieses Angebot geschaffen.»

Dachse an der Langstrasse

Der Verein Stadtnatur hat die beiden Plattformen mit dem Ziel eingerichtet, neue Erkenntnisse über die Verbreitung von Wildtieren zu gewinnen. Deshalb sind die privaten Beobachtungen mit den Fotofallen auch für die Forschungsarbeit aufschlussreich. «Wir hoffen, dass möglichst viele Leute ihre Daten auf Stadtwildtiere.ch eingeben», sagt Taucher.

Derzeit stehen je vier Geräte von zwei Kameratypen zur Verfügung, die man online bestellen und für mindestens 14 Tage mieten kann. Das sei deshalb sinnvoll, weil die Chancen einer Tiersichtung steigen, je länger man die Fotofalle aufstelle, so Taucher. Und in Zürich können alle möglichen Wildtiere in die Falle tappen.

Typisch sind Steinmarder, Igel, Eichhörnchen und Füchse. «Inzwischen tauchen aber auch Dachse mitten in der Stadt auf – sogar an der Langstrasse und bei den Viaduktbögen», sagt Taucher. Die Dachspopulation nimmt in der Schweiz generell wieder zu, nachdem sie bei der Tollwutbekämpfung dezimiert wurde.

«Das Einzige, was man vom Dachs hören könnte, sind die langen Krallen auf dem Asphalt, wenn er auf der Strasse unterwegs ist.»Anouk Taucher,

StadtWildTiere

Dachse stehen im Ruf, aggressiv zu sein, was aber nicht stimmt. Sie fliehen wie die meisten Tiere, wenn sie auf Menschen stossen. «Wichtig ist, dass man sie nicht in die Enge treibt, sondern ihnen Platz für die Flucht lässt», sagt Taucher. Sie sind eher in der zweiten Nachthälfte unterwegs, weshalb man sie nur selten sieht, und es sind sehr ruhige Zeitgenossen. «Das Einzige, was man hören könnte, sind die langen Krallen auf dem Asphalt, wenn sie auf der Strasse unterwegs sind», sagt Taucher.

Wo mindestens ein Dachs gesehen wurde: Leere Kreise, Sichtungen von 1986–1995; schwarze Punkte, Sichtungen von 2008–2017 (Quelle: SWILD)

Es gibt verschiedene Spuren, die darauf schliessen lassen, dass sich vielleicht ein Dachs in einem bestimmten Gebiet aufhalten könnte. Die Tiere buddeln beispielsweise kleine Löcher in die Wiesen, wenn sie nach Regenwürmern suchen. Und sie richten sich eine Art Latrine ein: Dachse legen ihren Kot immer an derselben Stelle in eine Kuhle.

Aufnahmen nur auf Privatgrund

Damit ein Dachs oder ein anderes Tier vor die Linse läuft, ist die Wahl des Kamerastandplatzes entscheidend. «Gut ist ein Standort in der Nähe eines Wildtierdurchlasses – also beispielsweise bei einem Loch im Zaun. Auch eine offene Kompoststelle lockt Tiere an», sagt Taucher.

Die Kameras lassen sich schnell montieren und liefern sowohl am Tag als auch in der Nacht Bilder oder Videos von allem, das die Bewegungssensoren auslöst. Die Aufnahmen müssen deshalb auf jeden Fall auf Privatgrund entstehen. Es dürfen keine Leute darauf festgehalten werden, die vorbeilaufen. «Und je nachdem sollte man sich auch mit dem Vermieter oder Hausbesitzer absprechen und die Nachbarn informieren, wenn man eine Kamerafalle aufstellen will», rät Taucher.

Informationen zu den Bedingungen des Kameraverleihs finden Sie unter www.stadtwildtiere.ch

Die Tierbeobachtungen lassen sich übrigens auch verschenken: Je nach Art der Kamera und Ausleihdauer stellen die Plattformen Geschenkgutscheine für 50 bis 221 Franken aus. (Tages-Anzeiger)