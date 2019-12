Zwei Esel zum zweiten Advent

Hat es geglöggelt? Das muss eine akustische Täuschung gewesen sein. Über die Hardbrücke donnert der Verkehr, unten im Bahnhof brausen Züge vorbei. Und der Laut kam aus der Richtung des Parkplatzes, der zwischen Containerbüros und Garagen liegt.

Es glöggelt wieder, dann schieben sich zwei lange, braune Ohren ins Bild. Sie gehören Cappuccino. Cappuccino ist ein Esel vom Lande, aus Rüti im Zürcher Oberland. Und er trägt eine kleine Glocke um den Hals.

Cappuccino war gestern Nachmittag zusammen mit der Eselin Bijou zu Besuch in der Stadt. Sie beschnüffeln den Asphalt, fressen einige Blätter. «Ihr seid doch keine Staubsauger», sagt Dominik Ott, der Cappuccino an der Leine führt liebevoll.

Was denken sich die beiden Esel vom Land wohl, wenn sie an den mit Graffiti verschmierten Wänden vorbeitrotten? Ob des grauen Asphalts statt der grünen Weide? Ob des Lärm, der Hektik?

Sie nehmen es stoisch und bewegen sich gemächlich in Richtung Josefswiese, wo sie erwartet werden. Ein Autofahrer, der sie vorbeilassen muss, lässt entnervt den Motor aufheulen. So ein Esel, denkt der Mensch. So ein Mensch, denkt der Esel.