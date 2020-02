SVP-Kantonsrat will höhere Entschädigung für Parlament gerichtlich verhindern

Das Verdikt des Zürcher Kantonsrats war deutlich: 122 zu 36 Stimmen für eine Erhöhung der Entschädigung für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Neu sollen sie pro Jahr brutto 39’000 statt wie bisher 24’000 Franken erhalten. Dagegen stellte sich nur die SVP. Ihr war die Erhöhung einerseits zu hoch, andererseits störte sie sich daran, dass die Erhöhung der Entschädigung nicht referendumsfähig ist. Der Kantonsrat regelt die Entschädigung per Verordnung.

Dies sei verfassungswidrig, sagt SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein. Er hat vergangene Woche beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde eingereicht, wie die NZZ heute Montag zuerst berichtete. Er habe dies als verärgerter Bürger getan, sagt Amrein auf Anfrage. Bereits in der Kantonsratsdebatte hatte er einen entsprechenden Schritt angekündigt.

Irritation bei Ratskollegen

Der Entscheid sei nicht mit der Fraktion abgesprochen worden: «Hans-Peter Amrein handelt hier als Einzelbürger», sagt der SVP-Fraktionschef Martin Hübscher auf Anfrage und lässt durchblicken, dass er persönlich erstaunt sei über die Beschwerde vor Verwaltungsgericht. Er sagt aber auch: «Nun kann wenigstens ein Gericht klären, ob es in Ordnung ist, dass wir unsere Entschädigung abschliessend in eigener Kompetenz festlegen.» Auch die SVP hat dazu Hand geboten. Sie war jedoch der Ansicht, dass man den Lohn der Parlamentarier etwas weniger erhöhen soll. Umstritten war vor allem die Erhöhung der jährlichen Grundentschädigung. Das Parlament erhöhte diese von 4000 auf 12’000 Franken. Der Minderheitsantrag der SVP sah eine Erhöhung auf 8400 Franken vor.

Amreins Vorgehen irritiert im Kantonsrat. So spricht Beatrix Frey-Eigenmann (FDP) etwa von einem «unschönen Manöver», angesichts der im Rat signalisierten Bereitschaft, die hängige Initiative der SVP zu unterstützen. Die SVP forderte, dass solche Änderungen künftig dem fakultativen Referendum unterliegen, für die vorliegende Anpassung der Entschädigung sei es dafür aber nun zu spät, sagt Frey-Eigenmann.

Vor allem findet Sie es seltsam, dass die Beschwerde von einem Parlamentarier kommt, der sich in die Diskussion hat einbringen können. Sie hätte es noch verstanden, wenn aus der Bevölkerung eine Beschwerde eingegangen wäre. «Aber Herr Amrein war als Kantonsrat am Entscheid beteiligt und ist in einem demokratischen Prozess unterlegen», sagt Frey-Eigenmann.

«Befehl aus Herrliberg»

Ähnlich klingt es auf der linken Ratseite. Es gehöre sich eigentlich nicht, dass man vor Gericht gehe, wenn man im Parlament unterlegen sei, sagt Ruedi Lais (SP), fügt aber an: «Selbstverständlich ist das sein gutes Recht.» Er rechnet damit, dass dieses Manöver lediglich die Auszahlung der höheren Entschädigung verzögern wird, glaubt aber nicht, dass Amrein deren Einführung verhindern kann. Lais stört sich denn auch vor allem daran, dass die SVP überhaupt gekippt ist. Als das Geschäft in der Geschäftsleitung vorbesprochen worden war, sei es noch absolut unbestritten gewesen. «Dann kam der Befehl aus Herrliberg», sagt Lais und meint damit, dass der SVP-Doyen Christoph Blocher die Kantonsräte angewiesen haben soll, gegen die Erhöhung der Entschädigung zu stimmen.

Bestbezahlte Parlamentarier

Mit 39’000 Franken brutto Entschädigung pro Jahr wären die Zürcherinnen und Zürcher die am besten bezahlten Kantonsparlamentarier in der Schweiz. Bisher am besten entlöhnt wurde die politische Arbeit in Genf, wo die Parlamentarierinnen und Parlamentarier 30’000 Franken erhalten. Allerdings ist in Genf gemäss Eigendeklaration der Aufwand auch höher wie jener in Zürich, wie die NZZ heute Montag berichtete. Am schlechtesten bezahlt werden Kantonsräte in Appenzell Ausserrhoden. Sie erhalten jährlich 1711 Franken.