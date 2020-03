Tochter soll Mord an der eigenen Mutter veranlasst haben

Es ist ein Delikt wie aus einem schlechten Film. Im August 2016 soll eine Schweizerin den Mord an ihrer eigenen Mutter in Auftrag gegeben haben. So steht es in der Anklageschrift, die den Medien gestern zur Verfügung gestellt wurde. Als Grund für die Tat nennt der Staatsanwalt «reine Habgier». Die Mutter war zwar bereits seit mehreren Jahren im Rentenalter, aber sie war noch immer berufstätig, und sie verdiente gut.

Die Tochter rechnete nach dem Ableben der Mutter mit einem Erbe von mehreren Millionen Franken. Dem Mörder versprach sie einen erklecklichen Anteil am erhofften Geld: 300’000 Franken sollte er für die Tat erhalten. Sie überliess ihm einen Schlüssel zum Haus der Mutter, beschrieb ihm, wo deren Schlafzimmer war und wo er Geld, Bankkarten und Wertsachen finden würde.

Vor der Tat die Fahrinstruktion

Der Mann, ein 36-jähriger Bauarbeiter, heuerte seinerseits einen fünf Jahre jüngeren Barkeeper als Mittäter an. Dritter im Bund war ein knapp 30-jähriger Motorradmechaniker. Dieser mietete am Tag der Tat für die Haupttäter einen Mini Cooper, mit dem die beiden an den Wohnort des Opfers fuhren. Am Steuer sass der Bauarbeiter. So beschreibt es die Anklageschrift.

Weil der Bauarbeiter keinen Fahrausweis besass – das Strassenverkehrsamt hatte ihm mehrfach einen Lernfahrausweis verweigert – organisierte der Mechaniker ausserdem am Vortag der Tat eine Art Probefahrt mit einem anderen Mini Cooper, welcher der Auftraggeberin gehörte. Dafür klauten der Mechaniker und der Bauarbeiter in der Tiefgarage am Wohnort der Auftraggeberin die Nummernschilder eines weiteren Autos, denn der Mini der Auftraggeberin war nicht eingelöst.

Mit Klarsichtfolie und einem Kissen erstickt

Der Tod muss für das Opfer qualvoll gewesen sein. Der Bauarbeiter und der Barkeeper sollen der Frau ein Stück Klarsichtfolie und möglicherweise auch ein Kissen auf Mund und Nase gedrückt haben, bis sie erstickte. Dann durchsuchten sie das Haus des Opfers, nahmen unter anderem Uhren, eine unbekannte Menge Bargeld sowie die Bankkarten mit und suchten das Weite. Noch am selben Tag kaufte der Bauarbeiter mit einer der Bankkarten – für die ihm die Auftraggeberin den Code gegeben hatte – für 1600 Franken in einem Modegschäft ein, danach hob er innert weniger Tage an verschiedenen Automaten fast 30’000 Franken ab.

So jedenfalls beschreibt die Anklageschrift die Geschehnisse an jenen Tagen im August 2016. Ab dem 23. März müssen sich die Beschuldigten am Bezirksgericht Meilen für ihre Taten verantworten; der Prozess soll eine ganze Woche dauern. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Welche Strafe der Staatsanwalt für die vier Beschuldigten beantragt, ist noch nicht bekannt. Der Prozess ist nicht öffentlich, denn die Auftraggeberin hat selbst ein minderjähriges Kind. Zugelassen sind nur die akkreditierten Medienschaffenden.

Das versprochene Geld erhielten die beiden Mörder übrigens nicht. «Infolge Verhaftung und Sperrung der Konten» habe die Tochter die Summe nicht mehr auszahlen können, heisst es in der Anklageschrift.