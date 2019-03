Regensdorf spricht sich für den Surfpark aus

In Regensdorf sind am Montagabend die Würfel gefallen: Der umstrittene Surfpark soll nun gebaut werden können. An der Gemeindeversammlung vom Montagabend im Hotel Mövenpick wurde der Umzonungsplan nach langen Diskussion mit 646 Ja zu 392 Nein klar angenommen, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet.

Somit können die nächsten planerischen Schritte für den Surfpark eingeleitet werden. Bis 2020 soll das Projekt realisiert sein.

Der See, der Park: Das Projekt aus der Vogelperspektive.

Wie der Strand vom Surfsee aussehen soll: Skizze des verantwortlichen Architekten Enzo Enea. (tif/fal)