Knapp zehn Stunden kein Strom in Brüttisellen

«Geisterstadt Brüttisellen, seit Stunden kein Strom», «alles dunkel bis zum Horizont» oder «wir sitzen im Dunklen» – so beschrieben Leser-Reporter von «20 Minuten» aus Brüttisellen ZH die Lage. Seit circa 17.40 Uhr harrten zahlreiche Anwohner ohne Strom aus.

Und sie mussten sich in Geduld üben: Mindestens Stunden dauerte der Stromausfall. Nach 3 Uhr morgens berichtete eine Leser-Reporterin, dass Strom wieder da sei.

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Ausfall. Verkehrsampeln funktionierten nicht, und auch in den Häusern gebe es keinen Strom.

Eine Person im Spital

Was war passiert? Nach einem ersten Problem in der Stromversorgung gegen 17.40 Uhr begab sich ein Mitarbeiter der Elektrizitätswerke vor Ort in die Trafostation. Dabei kam es laut Angaben der Polizeisprecherin zu einem Kurzschluss und ein Feuer brach aus. Der Mann erlitt einen Schock und konnte das Gebäude selber verlassen. Er wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Das Feuer konnte gelöscht werden. An der Trafostation sei grosser Sachschaden entstanden, erklärte die Sprecherin. In der Folge fiel im Ortsteil Brüttisellen der Strom aus. Die Spezialisten begannen am Abend mit der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen liegt im Zürcher Glattal. Sie zählt gegen 8000 Einwohner.

