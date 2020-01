Unterstützung für eine echte Stadtzürcher Skaterhalle

Der Gemeinderat macht Druck für eine Modernisierung der Skaterhalle beim Recyclinghof Werdhölzli in Altstetten. Am Mittwochabend haben Pascal Lamprecht (SP) und Marcel Bührig (Grüne) eine Motion eingereicht, in der sie den Stadtrat auffordern, die Halle «energetisch vorbildlich» zu sanieren. Den Motionären schwebt eine Isolation von Fassade und Dach sowie eine Heizung vor, die CO2-neutral konzipiert ist und den 2000-Watt-Zielen entspricht. Auf dem Dach könnte eine Fotovoltaik-Anlage eingerichtet werden. Zudem soll die Halle, die ursprünglich als Abstellhalle für Fahrzeuge von Entsorgung und Recycling Zürich gedacht war, zu einer wirklichen Sportstätte umgebaut werden: mit Garderoben und Duschen sowie Sitzflächen für Zuschauer.

Seit Jahren kämpfen die Betreiber, der Verein Freestylehalle Zürich, für eine Sanierung der Halle. Im Winter herrschen eisige Temperaturen, das Gebäude hat Risse und ist nicht geheizt. Zwar ist die Halle gut besucht, der Verein verzeichnete 2019 im Schnitt 49 Besuche pro Tag, doch in den Wintermonaten frieren nicht nur die Kinder, die skaten, sondern auch die Eltern, die zuschauen.

Sportamt zeigt Verständnis

Vor einem Jahr sammelte der Verein zusammen mit der SP in nur zwei Wochen 5533 Unterschriften für eine isolierte Freestylehalle. Filippo Leutenegger, Vorsteher des Schul- und Sportdepartements, besuchte daraufhin die Halle und zeigte den Betreibern gegenüber grosses Verständnis für ihre Situation. Die Stadt führte anschliessend eine Machbarkeitsstudie durch und zeigte auf, dass es durchaus möglich ist, die Halle zu sanieren. Allerdings sind nicht nur die Betreiber, sondern auch das Sportamt der Ansicht, dass die Halle den Bedürfnissen der Benutzer angepasst werden sollte. Die Massnahmen gehen dabei weit über die Isolierung und Beheizung der Halle hinaus.

Skaten wird olympisch

Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wird Skaten erstmals eine offizielle Disziplin sein. Es dürfte sich dadurch mehr zum Leistungssport entwickeln. Darauf will das Sportamt reagieren, wie der Bereichsleiter des Hallensports Hansjürg Lüthi auf Anfrage sagt. Bisher kann in der Halle unbeaufsichtigt geskatet werden. Es sei aber denkbar, dass in Zukunft ein Bereich eingerichtetwerde, wo geleitete Trainings stattfinden. Darauf zielen auch Lamprecht und Bührig mit ihrer Motion. Sie schlagen vor, einen sogenannten Streetcourse einzurichten, bei dem eine urbane Umgebung in der Halle nachgebildet wird. Zudem soll eine Skatepark-Fläche mit Holz- oder Betonwannen entstehen, auf der geskatet werden könnte.

Ihre Motion reichen sie im Wissen ein, dass das Sportamt ohnehin schon mit den Betreibern in regelmässigem Kontakt ist und an einer modernisierten Freestylehalle arbeitet. «Wir möchten den Bestrebungen Nachdruck verleihen und zeigen, dass das Parlament auch hinter dieser Halle steht», sagt SP-Gemeinderat Lamprecht auf Anfrage. Über diese Unterstützung zeigt sich der Chef der Freestylehalle, Carlos Venegas, erfreut: «Für eine moderne Halle halten wir es auch noch einen weiteren Winter in der kalten Halle aus.»