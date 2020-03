VBZ haben Probleme wegen zu enger Hosen

Zürcher Trampilotinnen und Busfahrer sind vermehrt in Leuchtwesten unterwegs. Der Grund dafür: Weil sie keine komplette VBZ-Uniform haben, müssen sie die Weste tragen, um überhaupt erkennbar zu sein.

Obwohl die neuen Uniformen Mitte September ausgeliefert wurden, sind noch immer einige der 1500 VBZler nicht vollständig ausgerüstet. Ihre Kleider mussten angepasst werden. Bei manchen, weil sie seit der Anprobe im vergangenen Sommer zu- oder abgenommen haben, wie VBZ-Sprecher Tobias Wälti sagt. Einigen seien aber die neuen Hosen auch einfach zu eng, weil sie «modern geschnitten sind». Dies führe zu einem veränderten Tragegefühl.

Offenbar sind es so viele Änderungen, dass einzelne Mitarbeiter auch bei kleinen Änderungswünschen bis zu acht Wochen auf die Lieferung warten müssen. Man versuche, möglichst viele Änderungswünsche zu ermöglichen, sagt Wälti: «Dies führte zu einer Vielzahl von Anfragen. Insbesondere die Abwicklung von Spezialmassen ist dabei zeitaufwendig.» Weil das Team, das bei den VBZ für die Bekleidung zuständig ist, überlastet war, musste es durch weitere Mitarbeitende ergänzt werden. Diesen Aufwand habe man aber so erwartet, sagt Wälti.

«Desaströse Zustände»

Weniger nüchtern drücken es mehrere VBZ-Mitarbeiter aus, mit denen der TA gesprochen hat. Sie sind verärgert über die «desaströsen Zustände». Auch Duri Beer, der zuständige Regionalsekretär der Gewerkschaft VPOD, hat von der Kritik gehört. Sie betreffe einzelne Uniformteile, neue Grössen, die nicht den alten entsprechen, oder den Umstand, dass die neue Uniform zu wenig vor Kälte schütze.

Nach Angaben der VBZ mussten Teile von über 150 Uniformen an die Herstellerfirma Image Wear zurückgegeben werden. Entweder wurden sie ausgetauscht oder angepasst. Das entspricht 10 bis 12 Prozent der Bestellung. Der CEO von Image Wear, Patrick Zünd, macht auf Anfrage keine konkreten Angaben zum Umfang der Retouren. Er schreibt, sie würden sich «im normalen Bereich» bewegen und seien vergleichbar mit anderen ähnlich umfangreichen Lieferungen. Nur eine Zahl nennt Zünd und schreibt: «Von den 1500 Mitarbeitenden haben wir einen (1) einzigen Gurt mit einem Materialfehler im Austausch – also absolute Spitze.»

Lange Leidensgeschichte

Der Ärger einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der neuen Uniform ist das bisher letzte Kapitel einer Materialbeschaffung, die sich nicht gerade wie eine Erfolgsgeschichte liest. Begonnen hat alles im Juni 2017, als bekannt wurde, dass die VBZ ihr Personal neu einkleiden möchten und kurze Hosen künftig nicht mehr zur Uniform gehören sollen. Nach heftigen Protesten machten die VBZ im Januar 2018 einen Rückzieher und bestellten doch auch wieder kurze Hosen.

Mit der Ausschreibung des Auftrags begann das zweite Kapitel, über das im vergangenen Oktober auch die «Weltwoche» berichtete: Die Vorgaben, welche die VBZ machten, waren so detailliert, dass sich kaum eine Bekleidungsfirma um den Auftrag bewerben konnte. Während des Verfahrens passten die VBZ einzelne Muss-Kriterien an, weil sie sonst keinen Bewerber gefunden hätten. An einer umstrittenen Bedingung hielten sie aber fest: Die Anbieter mussten in den vergangenen fünf Jahren bereits einmal mindestens 500 Mitarbeiter eines ÖV-Unternehmens oder einer Fluggesellschaft ausgerüstet haben.

Nur vier Bewerber

Am Ende bewarben sich bloss vier Firmen um den Auftrag. Darunter auch Fashion-Promo aus Olten. CEO Joseph Alain Scherrer war sich bewusst, dass seine Firma diese Anforderung nicht erfüllen konnte, denn er hatte seine Firma erst ein halbes Jahr zuvor gegründet. Davor hatte er aber mit einer anderen Firma in Aarburg Tausende Mitarbeiter von Firmen wie den SBB, Swiss oder Coop eingekleidet.

Dennoch schlossen die VBZ Fashion-Promo sowie einen weiteren Mitbewerber aus, weil die Anforderungen nicht erfüllt seien. Scherrer focht diesen Entscheid vor dem Verwaltungsgericht an. Dieses kam im Urteil zum Schluss, das Vorgehen der VBZ sei «zwar rechtlich noch zulässig, jedoch umständlich und nicht auf Anhieb durchschaubar». Das Gericht wies die Beschwerde Scherrers ab, auferlegte die Kosten des Verfahrens aber zur Hälfte den VBZ und verpflichtete sie, Scherrer eine Parteientschädigung zu bezahlen.

Insgesamt kostete dies die VBZ fast 15'000 Franken. Fashion-Promo hatte mit weniger als 9,5 Millionen Franken das günstigste Angebot gemacht. Hätte die Firma den Zuschlag erhalten, hätten die VBZ über 4 Millionen Franken gespart. Denn sie entschieden sich schliesslich für Image Wear, welche die Uniformen für 13,6 Millionen Franken offeriert hatte.

«Wettbewerbsverzerrung»

Noch heute ärgert sich Scherrer über die VBZ. Nicht so sehr wegen des verlorenen Auftrags – Fashion-Promo hat in der Zwischenzeit über ein halbes Dutzend Grossaufträge des Kantons Zürich, der deutschen Bundespolizei, von SBB, Coop oder der Uefa gewonnen –, sondern «weil das Vorgehen der VBZ so dilettantisch war und eine Menge an Steuergeldern verschlungen hat». Eine junge, innovative Firma habe bei solchen Vorgaben gar keine Möglichkeit, ein Angebot einzureichen. «Das ist Wettbewerbsverzerrung», sagt Scherrer.

Die VBZ sehen das anders. Natürlich habe man bei einer so komplexen Ausschreibung Lektionen lernen müssen. Aber: «Wir sind mit dem Verlauf und Ergebnis der Ausschreibung zufrieden», sagt Sprecher Wälti heute rückblickend.

Falsches Wappen aufgedruckt

Nach der Präsentation der neuen Uniformen im vergangenen August, dem nächsten Kapitel in dieser Geschichte, ernteten die VBZ Spott und Hohn: Das Zürich-Wappen auf den Jacken war falsch aufgedruckt worden. Der blaue Teil wird hell dargestellt und der weisse dunkel. Gemeinderäte der SP und FDP forderten, den Fehler zu korrigieren.

Auch die Geschäftsprüfungskommission beschäftigte sich mit dem Fall, wie im kürzlich erschienenen Tätigkeitsbericht steht. Dabei wurde Kritik an den VBZ laut, welche ihren Fehler nicht eingestehen wollten. Die Verkehrsbetriebe sagten bloss, es sei weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, die Jacken wegen des falschen Logos zu entsorgen und neue zu kaufen. Bei neuen Jacken werde aber das richtige Logo aufgedruckt. Noch in diesem Jahr sollen etwa 100 neue Jacken für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestellt werden.

Beim Zürcher Wappen sind das Blau und das Weiss vertauscht. Bild: zvg

Der Ärger einiger Trampiloten und Buschauffeurinnen war noch nicht verflogen, da schrieben die VBZ bereits am nächsten Kapitel der Uniformengeschichte. Oder genauer: An den «Richtlinien zum persönlichen Erscheinungsbild bei den Verkehrsbetrieben Zürich VBZ». Darin steht auch, wie man die Uniform tragen und pflegen soll. Unter anderem wollten die VBZ darin festhalten: «Bei Langarmhemden und Langarmblusen dürfen die Ärmel nicht zurückgerollt werden.»

Diese und andere Bestimmungen haben die VBZ auf Antrag der Gewerkschaft VPOD wieder gestrichen. Umstritten bleibt, inwiefern Mitarbeitende künftig bei der Auswahl des Sortiments mitreden dürfen. Die neuen Uniformen sollen nun erst einmal «eine gewisse Tragzeit durchlaufen, bevor über eine Sortimentsanpassung diskutiert wird», hielten VPOD und VBZ jüngst gemeinsam fest. Die lange Geschichte um die neuen VBZ-Uniformen dürfte also um weitere Kapitel reicher werden.