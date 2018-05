3500 Franken, um diesen Balkon zu streichen

Am Dienstagnachmittag, 22. Mai, klingelten zwei Männer an der Haustüre eines älteren Ehepaars im Winterthurer Quartier Deutweg. Die beiden Unbekannten boten dem schwerhörigen Rentner an, das Geländer und den Boden ihres kleinen Balkons neu zu streichen. Für die Arbeiten, die sofort begonnen und am Folgetag beendet werden sollten, verlangten sie 3500 Franken. Das sei völlig überrissen, schreibt die Stadtpolizei Winterthur heute Freitag in einer Mitteilung.

Dennoch ging der Hausbesitzer darauf ein und leistete «auf psychischen Druck der Unbekannten» hin sogar eine Anzahlung von 1000 Franken. Obwohl noch kein Resultat ersichtlich gewesen sei, gingen die zwei Handwerker bald wieder.

Rentner schöpften Verdacht

Nun schöpften die beiden 86- und 88-jährigen Rentner Verdacht und riefen ihre Enkelin an. Diese erkannte den möglichen Wucher und meldete den Fall der Polizei. Als die Männer wie vereinbart am Mittwoch auftauchten, wurden sie von Ermittler der Stadtpolizei Winterthur empfangen und vorläufig festgenommen.

Bescheidenes Werkzeug: Das hatten die selbsternannten Handwerker dabei. Bild: Stadtpolizei Winterthur.

Die Befragungen der zwei Franzosen im Alter von 19 und 39 Jahren konnten den Verdacht, dass die beiden das fortgeschrittene Alter und die Gutgläubigkeit des Mannes ausnützen und so eine überrissenen Preis verlangten, nicht ausräumen, schreibt die Polizei.

Polizei rät zu «gesundem Misstrauen»

Weitere Abklärungen ergaben, dass die beiden weder über ein nötiges Handelsreisendenpatent verfügten noch beim Amt für Wirtschaft und Arbeit gemeldet waren. Weil sie weder das nötige Material noch das Fachwissen hatten, um die versprochenen Arbeiten auszuführen, wurden die beiden der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Die Stadtpolizei Winterthur rät zu gesundem Misstrauen bei solchen Haustürgeschäften. Insbesondere rät sie davon ab, nicht bestellte Handwerkeraufträge spontan zu vergeben.

(pu)