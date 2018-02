Betagtes Pfarrer-Ehepaar angeklagt

Dass sie mit 80 Jahren einmal vor Gericht stehen, hätten sich der ehemalige Seelsorger der Berner Strafanstalt Thorberg und seine gleichaltrige Ehefrau nie im Leben gedacht. Am nächsten Mittwoch wird dem Ehepaar vor dem Bezirksgericht Zürich der Prozess gemacht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem betagten Paar vor, gegenüber der Kantonspolizei Zürich Aussagen über einen ehemaligen Häftling gemacht zu haben, den es während rund 25 Jahren beruflich und privat betreut hatte. Zudem soll der Pfarrer der Polizei ein psychiatrisches Gutachten aus den 1980er-Jahren gegeben haben. All dies habe das Ehepaar getan, ohne sich vorgängig vom Geschädigten oder von der zuständigen Behörde vom Amtsgeheimnis entbinden zu lassen.

Polizei wies auf Amtsgeheimnis hin

Wie ist es dazu gekommen? Am 1. Mai 2017 veröffentlichte die Kantonspolizei einen Fahndungsaufruf, in dem nach einem namentlich genannten Mann gesucht wurde. Die Polizei warf ihm vor, in Dietikon in einem Mehrfamilienhaus eine Frau überfallen, gefesselt und beraubt zu haben. Der 54-jährige Mann dürfte gewaltbereit und bewaffnet sein, schrieb damals die Polizei und veröffentlichte ein Bild des mutmasslichen Täters.

Einen Tag nach dem Fahndungsaufruf nahm die Kantonspolizei mit dem ehemaligen Seelsorger Kontakt auf, hatte dieser und seine Ehefrau doch den Gesuchten in früheren Zeiten während rund sieben Jahren im Gefängnis Thorberg und auch später während vieler Jahre im privaten Bereich betreut und mit ihm Kontakt gehabt.

«Habe Güterabwägung gemacht»

Laut dem Seelsorger hat die Polizei ihn auf das Amts- und Berufsgeheimnis hingewiesen. «Ich habe aber eine Güterabwägung gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass ich wegen der gravierenden Delikte, welche dem Gesuchten vorgeworfen werden, der Polizei Auskunft gebe», sagt der Beschuldigte gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Er habe sich im Nachhinein von der Berner Polizeidirektion vom Amts- und Berufsgeheimnis entbinden lassen. Das war aber offensichtlich zu spät.

Der Ex-Gefängnisseelsorger betont, dass viele Aussagen gegenüber der Polizei Informationen waren, die er nicht als Pfarrer und Berufsmann erfahren habe, sondern als Privatperson. Er und seine Frau hatten mit dem Häftling auch nach der Entlassung aus dem Gefängnis Thorberg noch rund 15 Jahre lang privaten Kontakt.

Räuber kurz darauf verhaftet

Nach seiner Verhaftung am 5. Mai 2017 im Kanton Thurgau klagte der mutmassliche Räuber das 80-jährige Ehepaar wegen Amts- und Berufsgeheimnisverletzung an. Laut Anklageschrift sollen die beiden Geheimnisse offenbart haben, die ihnen als Mitglied einer Behörde und als Geistlicher anvertraut worden waren.

Der Staatsanwalt verlangt für den Mann eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 100 Franken, für die Frau eine solche von 30 Tagessätzen. Zudem sollen sie je 1100 Franken für die Untersuchung bezahlen.

