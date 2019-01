Brand beim Bahnhof Wiedikon

In der Nähe des Bahnhofs Wiedikon, in einem Hinterhof gleich hinter dem Mc Gee's Irish Pub , fand ein knapp zweistündiger Feuerwehreinsatz statt, wie ein Sprecher von Schutz & Rettung Zürich bestätigt. Eine Anwohnerin sagte zu «20 minuten», dass es am Donnerstagmorgen um 6 Uhr einen lauten Knall gegeben hat. Dann sei das Feuer im Erdgeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen, und es habe weitere Male laut geknallt.

Der Brand brach in einem Hinterhof aus. Karte: Google Maps

Es war ein grösseres Aufgebot vor Ort, ein Polizeiwagen stand an der Schimmelstrasse, auch eine Ambulanz. Kurz vor 7 Uhr herrschte aber keine Hektik. Derzeit ist gemäss einer Sprecherin der Stadtpolizei Zürich noch unklar, ob es Verletzte gab oder ob Bewohner evakuiert werden mussten.

Die Szenerie um 7 Uhr: Der Brand scheint gelöscht zu sein. Foto: pu (pu)