Brand in Tiefgarage beschädigt 50 Autos

Bei einem Fahrzeugbrand in einer Sammelgarage an der Dufaux-Strase in Opfikon ist am Sonntag um 22.20 Uhr ein Sachschaden von über 100'000 Franken entstanden, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitgeteilt hat. Personen wurden keine verletzt.

Das Feuer war offenbar in einem Personenwagen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte es rasch unter Kontrolle bringen. Nichtsdestotrotz wurden rund 50 weitere Fahrzeuge sowie die Garage selbst beschädigt.

Die Ursache des Feuers ist gemäss Polizei noch unbekannt. Es beständen keine Hinweise auf Brandstiftung, heisst es.

(pu)