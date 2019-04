Dreister Bordellbetreiber muss vor Gericht

Der als «Huren-Heiko» bekannt gewordene 47-jährige Deutsche sowie seine zwanzig Jahr jüngere Partnerin, ebenfalls eine Deutsche, hatten zwischen 2016 und 2018 im ganzen Kanton illegale Bordelle betrieben. Allein in der Stadt Zürich waren es laut Anklageschrift 13 «Puffs», beispielsweise an der Corrodistrasse in Wipkingen, an der Kronenstrasse im Kreis 6 oder an der Badenerstrasse in Wiedikon.

Das dreiste Geschäftsmodell von Heiko S.: Er oder seine Partnerin mieteten normale Wohnungen unter dem Vorwand, sie als Familienwohnung zu nutzen. Tatsächlich aber betrieben die beiden in den Räumlichkeiten ein Bordell und beschäftigten Frauen aus Europa als Prostituierte. Die Frauen boten ihre sexuellen Dienstleistungen auf einschlägigen Sexinseraten an, wobei die Inserate ebenfalls durch den Mann und seine Freundin aufgeschaltet und verwaltet wurden. Die dafür nötige Bewilligung für den Betrieb einer Salonprostitution verfügten sie nicht.

In Bülach nicht vor Gericht erschienen

Der Statthalter des Bezirks Zürich büsste den Deutschen mit einem Strafbefehl über 9000 Franken sowie Gebühren von 1500 Franken. Seine Partnerin soll eine Busse von 7500 Franken bezahlen. Wenn sie die Busse nicht bezahlen, sollen sie 90 respektive 75 Tage dafür absitzen. Da die beiden nicht zahlten, kommt es am Montagnachmittag zum Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich.

Ob die beiden den Gerichtstermin wahrnehmen, ist fraglich. Ein erster Prozess gegen den 47-Jährigen in Bülach war im vergangenen Jahr geplatzt. Er tauchte einfach nicht auf. Damals ging es um Bussen in der Höhe von 6200 Franken. Auch diese muss er absitzen, wenn er sie nicht bezahlt – pro hundert Franken einen Tag. Wo er sich aufhält, ist nicht bekannt. Im Strafbefehl des Statthalters vom letzten Juli steht «ohne bekannten Wohnsitz». Die Frau dagegen hat einen Wohnsitz in der Schweiz.

Als Untermieter Bordell betrieben

Ein Beispiel, wie dreist «Huren-Heiko» vorging, beschrieb der TA im Dezember 2017. Eine 30-jährige Zürcherin befand sich auf Hawaii auf einem dreimonatigen Sprachaufenthalt. Für die Dauer ihres Aufenthalts hatte sie ihre 2-Zimmer-Wohnung beim Albisriederplatz einem Deutschen zur Untermiete überlassen. Es war Heiko S., nach eigener Aussage ein Informatiker. Kurz darauf erhielt die Frau, die inzwischen auf Hawaii war, ein SMS von Bekannten, dass in ihrem Stockwerk zwielichtige Gestalten gesehen worden seien. Später meldete sich die Stadtpolizei Zürich, dass ihre Adresse in einem Sexinserat gefunden worden sei. «Huren-Heiko» hatte aus der Wohnung ein Bordell gemacht. (Tages-Anzeiger)