Ehemann kommt nach neun Jahren vor Gericht

Lange galt die Tat als eines der wenigen ungeklärten Tötungsdelikte im Kanton Zürich: der gewaltsame Tod einer 41-jährigen Frau aus Bangladesh in Zürich-Oerlikon. Am Morgen des 19. Oktober 2009 war die Frau unterwegs zur Arbeit in den Navyboot-Schuhladen am Flughafen, als sie vor ihrem Wohnhaus in einer ruhigen Quartierstrasse mit mehreren Schüssen getötet wurde. Der Täter richtete die Frau regelrecht hin, als sie ins Auto steigen wollte. Kurz nach der Tat verhaftete die Polizei ihren 53-jährigen Ehemann, auch er aus Bangladesh stammend. Er hatte sich am Tattag noch weinend und fassungslos am Fenster der Wohnung gezeigt, als Landsleute ihn besuchten.

Der Mann, von Beruf Koch, stritt die Tat während der siebenmonatigen Untersuchungshaft immer ab. Ende Mai 2010 wurde er wieder freigelassen – obwohl ihn die zuständige Staatsanwältin weiter verdächtigte, in den Tod seiner Ehefrau involviert zu sein. Geprüft wurde auch, ob der Ehemann einen Auftragskiller bestellt hatte. Die Freilassung begründete die Staatsanwältin damals gegenüber den Medien damit, dass keine Kollusions- und Fluchtgefahr mehr bestehe und eine Pass- und Schriftensperrung erlassen worden sei.

Neben dem Ehemann wurde auch der Geliebte der Frau, ein Schweizer Banker, vorübergehend als Verdächtiger festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen führten bis nach Atlanta (USA) sowie Dhaka und Chittagong (Bangladesh), wo Angehörige der Frau befragt wurden. Auch hier kam die Polizei nicht weiter. Im Februar 2012, über zwei Jahre nach der Tat, setzte die Kantonspolizei Zürich eine Belohnung von bis zu 10 000 Franken für Hinweise aus, die zur Klärung des Tötungsdelikts führen würden.

Mordprozess im August

Obwohl der Ehemann als Hauptverdächtiger aus der U-Haft entlassen wurde, lief das Strafverfahren weiter. Offenbar hat die Staatsanwaltschaft in den langjährigen Ermittlungen genügend Indizien oder Beweise erbringen können, sodass der Ehemann dieses Jahr angeklagt werden konnte. Am 22. August wird er nun wegen Mordes vor dem Bezirksgericht Zürich stehen, wie auf der Website des Gerichts ersichtlich ist.

Die Anklageschrift wird den Medien erst vor dem Prozess zugänglich gemacht. Dann wird sich zeigen, was das Motiv gewesen sein soll. Zum Strafmass äussert sich die Staatsanwältin nicht. Laut Strafgesetzbuch beträgt der Strafrahmen bei Mord zwischen zehn Jahren und lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Voraussetzung für einen Mord ist, dass der Täter besonders skrupellos gehandelt hat.

Anwalt plädiert auf nicht schuldig

Der Mann ist weiterhin auf freiem Fuss und wohnt in derselben Wohnung. Er wollte sich zum Prozess nicht äussern und verwies auf seinen Anwalt. Dieser sagte, dass er einen Freispruch verlangen werde. Die Begründung dafür werde er am Prozess vortragen.

Bezüglich des Tatmotivs hatte die Schwester der erschossenen Frau damals dem «Blick» gesagt, dass die in der gemeinsamen Heimat Bangladesh arrangierte Ehe des Paares schon seit längerem zerrüttet war und dass die 41-Jährige mit den beiden Kindern zu ihr in die USA habe ziehen wollen. Ihre Schwester sei Opfer eines Ehrenmordes geworden. Der Ehemann habe damit die Flucht in die USA verhindern wollen.

