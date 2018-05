Ein Todesopfer nach Unfall auf der A4

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Autostrasse bei Adlikon in Richtung Winterthur ein Unfall ereignet. Mehrere Autos sind involviert, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend mitteilt. Ein 42-jähriger Fahrer eines Personenwagens kam dabei ums Leben. Fünf Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die Autostrasse wurde zwischen Henggart und Adlikon beidseitig gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau.

Die A4 ist zwischen Winterthur und Kleinandelfingen eine Autostrasse mit Höchsttempo 100 und Gegenverkehr. Es gibt in diesem Abschnitt keine Leitplanke zwischen den Fahrbahnen.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Gemäss ersten Abklärungen der Kantonspolizei kam es gegen 16 Uhr nach dem Rastplatz Kreuzstrasse zu einer heftigen Kollision zwischen mehreren Fahrzeugen. Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 052 208 17 00 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Ortsdurchfahrt Andelfingen ist gesperrt

Laut dem TCS gibt es noch bis zu 20 Minuten Stau. Der Verkehr wird bei Adlikon umgeleitet. Auch auf der Hauptstrasse kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Ortsdurchfahrt Andelfingen ist gesperrt.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Weinland, mehrere Rettungswagen von Schutz & Rettung, dem Rettungsdienst Schaffhausen sowie Uster, zwei Rettungshelikopter (Rega und Deutsche Luftrettung) sowie das Forensische Institut Zürich FOR im Einsatz. (anf/oli)