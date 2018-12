Er zündete einen Spielturm an

Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Montagmorgen in Regensdorf einen mutmasslichen Brandstifter verhaftet. Kurz zuvor waren ein Gartenhaus und ein Spielturm in Flammen aufgegangen.

Kurz nach 3.30 Uhr wurden die Brände gemeldet. Als die Polizei kurz darauf eintraf, rannte eine Person von dem brennenden Gartenhaus weg. Nach kurzer Flucht hielten die Einsatzkräfte den Mann an und verhafteten ihn. Bei dem mutmasslichen Brandstifter handelt es sich um einen 46-jährigen Türken, wie die Kantonspolizei mitteilte. (sda/pu)