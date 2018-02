Ex-Gefängnis-Pfarrer hat Amtsgeheimnis verletzt

Der 80-jährige Ex-Seelsorger der Berner Strafanstalt Thorberg und seine gleichaltrige Ehefrau waren angeklagt, der Kantonspolizei Zürich unerlaubte Aussagen über einen ehemaligen Häftling gemacht zu haben. Bei diesem handelte es sich um einen Mann, der am 1. Mai 2017 in Dietikon in einem Mehrfamilienhaus eine Frau überfallen, beraubt und sexuell genötigt haben soll. Die Kantonspolizei Zürich veröffentlichte ein Fahndungsbild des 54-jährigen Mannes und schrieb, dass er gewaltbereit und bewaffnet sei.

Die Kantonspolizei Zürich nahm am nächsten Tag mit dem Seelsorger-Ehepaar im Kanton Bern Kontakt auf und befragte es über den Gesuchten. Der Pfarrer hatte ihn in früheren Zeiten in der Strafanstalt Thorberg als Seelsorger betreut. Auch später hatte das Ehepaar während vieler Jahre mit dem Mann noch privaten Kontakt.

Polizei warnte vor Amtsgeheimnisverletzung

Zwar hatte die Kantonspolizei Zürich ihn auf das Amts- und Berufsgeheimnis hingewiesen, trotzdem machte er Aussagen. Zudem gab er der Polizei ein psychiatrisches Gutachten über den Häftling aus den 1980er-Jahren. Erst im Nachhinein liess er sich von der Berner Polizeidirektion vom Amts- und Berufsgeheimnis entbinden.

Der Räuber wurde am 5. Mai 2017 im Kanton Thurgau verhaftet. Er zeigte den Ex-Pfarrer und seine Frau wegen Amts- und Berufsgeheimnisverletzung an. Die Zürcher Staatsanwaltschaft klagte das Paar an. Sie wirft den betagten Eheleuten vor, gegenüber der Polizei Aussagen über einen ehemaligen Häftling gemacht zu haben, den es während rund 25 Jahren beruflich und privat betreut habe. All dies habe das Ehepaar getan, ohne sich vorgängig vom Geschädigten oder von der zuständigen Behörde vom Amtsgeheimnis entbinden zu lassen.

Ähnliche Tat verjährt

Am Prozess vor dem Einzelrichter am Bezirksgericht Zürich zeigte sich das Ehepaar geständig. Der Pfarrer sprach von einem «Gewissensentscheid». Es sei wohl ein Fehler gewesen, sich nicht vorher vom Amtsgeheimnis entbinden zu lassen.

Warum er der Polizei auch das psychiatrische Gutachten aus den achtziger Jahren behändigt habe, wollte der Einzelrichter wissen. Der Beschuldigte sagte, dass der Gesuchte ein Teil seiner Familie gewesen sei. Er habe alles auf den Tisch legen wollen, das Gute und das Schlechte. Er habe das Gutachten vom ehemaligen Häftling selber erhalten.

Häftling droht Verwahrung

Der Privatkläger – der Anwalt des Häftlings – machte dem Seelsorger schwere Vorwürfe. Mit der Herausgabe des über 30 Jahre alten psychiatrischen Gutachtens sei seinem Mandanten ein schwerer Schaden bereitet worden. Denn das Gutachten wurde wegen einem ähnlichen Fall gemacht, den sein Mandant in den achtziger Jahren verübt hatte. Dieses Delikt sei aber verjährt, die Akten gelöscht. Sein Mandant müsse deshalb im anstehenden Prozess im Zusammenhang mit dem Raub in Dietikon als Ersttäter betrachtet werden.

Weil aber der Staatsanwalt durch das Gutachten Kenntnis von einem früheren Sexualdelikt habe, drohe seinem Mandanten nun eine Verwahrung. Der Anwalt ist sich sicher: «Das Gutachten wird das Urteil beeinflussen.» Der Pfarrer habe es erst im Juni 2017 der Kantonspolizei gegeben, als sein Mandant schon lange verhaftet war.

Freispruch für Ehefrau

Der Einzelrichter sprach den Beschuldigten der Amtsgeheimnisverletzung schuldig. Er verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 250 Franken. Die Ehefrau sprach er frei. Sie habe mit dem Häftling nur im privaten Bereich zu tun gehabt.

Der Ehemann dagegen habe als ehemaliger Pfarrer und Beamter in Thorberg mit der Herausgabe der Akten und den Auskünften das Amtsgeheimnis verletzt. Er habe dies zwar gut gemeint, doch sei es eine Fehlentscheidung gewesen, sagte der Einzelrichter. Der Häftling habe ein Recht auf Vergessen. (Tages-Anzeiger)