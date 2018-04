Exhibitionist masturbiert in der Innenstadt

Zwei junge Frauen haben in der Nacht auf Samstag um 1 Uhr eine Streifenwagenpatrouille in der Nähe des Bürkliplatzes angehalten. Die beiden Frauen sagten den Polizisten, dass soeben ein Velofahrer vor ihnen masturbiert hätte und danach geflüchtet sei. Als die Polizisten nach dem Mann fahndeten, erhielten sie per Funk eine Meldung der Notrufzentrale, dass beim Hechtplatz eine weitere Frau von einem Unbekannten sexuell belästigt worden sei. Der Mann hatte ebenfalls vor ihr masturbiert.

Die Polizisten konnten bei der Nahbereichsfahndung einen Mann anhalten, der der Täterbeschreibung entsprach. Weitere Abklärungen zeigten, dass es sich um den mutmasslichen Täter handelt. Der 30-jährige Libanese wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei klärt nun ab, ob der Mann noch für weitere gleichgelagerte Delikte in Frage kommt. (hoh)