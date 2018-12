Frontalkollision kurz vor Kreisel fordert zwei Verletzte

Kurz nach 5.30 Uhr ereignete auf der Mutschellenstrasse in Oetwil an der Limmat ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann fuhr von Dietikon her mit seinem Wagen Richtung Oetwil. Kurz vor dem Kreisel kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Wagen eines 51-jährigen Lenkers.

Wie die Kantonspolizei Zürich vermeldet, zog sich der 36-Jährige beim Unfall schwere Verletzungen zu und wurde ins Spital gefahren. Der 51-Jährige Lenker erlitt nur leichte Verletzungen, wurde aber ebenfalls hospitalisiert.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersucht. (pu)