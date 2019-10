Gewalt am Utoquai: Alkoholverbot gefordert

Eine 18-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann sind am Samstagmorgen um 1 Uhr am Utoquai von einem 21-Jährigen niedergestochen worden. Beide mussten schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter einige Stunden später an seinem Wohnort verhaften – dieser liegt gemäss Polizeiangaben auf Zürcher Kantonsgebiet. Der Mann war nach der Tat ins nah gelegene Seefeld geflohen. Die mutmassliche Tatwaffe fand die Polizei in der Nähe des Tatorts. Über die Motive des Täters konnte die Zürcher Stadtpolizei am Sonntag noch keine weiteren Angaben machen. Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen, sagte ein Polizeisprecher.

Verbote auch im Ausland

Den ganzen Sommer hindurch kam es an der Zürcher Seepromenade immer wieder zu Gewalt unter Betrunkenen und gegenüber Polizisten. Aus diesem Grund hat der Kommandant der Stadtpolizei, Daniel Blumer, letzte Woche in einer TV-Sendung vorgeschlagen, das Utoquai zur alkohol- und waffenfreien Zone zu machen. Er verwies auf ähnliche Verbote im umliegenden Ausland.

Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, hat Wien eben erst einen Test am Praterstern-Platz verlängert. Auch in München, Dresden und seit kurzem in Singen gibt es solche Zonen. Aus der Schweiz sind Verbotszonen vor allem aus Chur bekannt. Allerdings soll sie dort aufgehoben werden. Am Utoquai hat die Polizei vorübergehend Kameras aufgestellt. Diese sind inzwischen wieder entfernt worden. Die Zürcher Polizei vorsteherin Karin Rykart (Grüne) setzt dafür auf bessere Polizeipräsenz. (sch)