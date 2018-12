Neuer Vorfall ruft alte Bluttat in Erinnerung

Der Mord an einer Tankstelle in Zürich-Seebach im August 2008 sorgte landesweit für Schlagzeilen. Ein Unbekannter hatte damals kurz vor Mitternacht die 28-jährige Mutter zweier Kinder mit zahlreichen Messerstichen getötet. Die Tankstelle war zwar per Video überwacht, trotzdem konnte auf den Filmaufnahmen nur eine dunkel gekleidete Person gesehen werden. Der Täter oder die Täterin – das Geschlecht ist nicht klar, weil die aufgezeichneten Videoaufnahmen sehr undeutlich sind – war vermutlich mit einem hellen Tuch oder einem hochgezogenen Rollkragenpullover maskiert. Obwohl die Polizei intensiv ermittelte und dabei auch das Umfeld der türkischen Familie unter die Lupe nahm, fehlt bis heute jegliche Spur von der Täterschaft.

Nun stellt sich heraus, dass sich der selbstständige Unternehmer aus dem Zürcher Unterland seit über zwei Wochen wegen Betrugsvorwürfen in Untersuchungshaft befindet. Es geht um mehrere Hunderttausend Franken. Ein Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft bestätigt entsprechende Hinweise von Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Er betont aber, dass die Verhaftung nichts mit dem Tötungsdelikt zu tun habe.

Neben dem Mann sind noch seine zwei Brüder und ein Angestellter seiner Firma verhaftet worden. Zudem führte die Polizei Razzias in seinen Läden in Zürich-Nord durch. Laut einem Geschädigten soll der Mann Landsleuten Kredite zu Wucherzinsen gewährt haben. Die Oberstaatsanwaltschaft äussert sich nicht zu den konkreten Vorwürfen.

Ehemann setzte 100'000 Franken Belohnung aus

Beim Tötungsdelikt an der Tankstelle schloss die Polizei einen Raubmord aus, da nichts gestohlen wurde. Auch Hinweise auf einen politisch motivierten Auftragsmord – Opfer und Ehemann sind Kurden – gab es keine. Die Familie war wohlhabend und lebte in einer Eigentumswohnung im Zürcher Unterland. Schon damals war bekannt, dass der Mann nicht nur die Tankstelle betrieb, sondern zudem Darlehen an Landsleute gewährte. Er habe sich diesen zweite Standbein in den vergangenen Jahren aufgebaut , schrieb Tagesanzeiger.ch/Newsnet damals. Diese Spur hatte die Polizei jedoch nicht weitergeführt. Sie nahm einen Profiler zu Hilfe. Dieser brachte die These einer Zufallstat ins Spiel. Die Täterschaft müsse eine grosse Wut im Bauch gehabt haben, denn sie stach immer wieder zu.

Da die Ehefrau ursprünglich aus Deutschland stammte, wurde der Fall im Januar 2009 in der Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» aufgegriffen. Schon damals hatte der Ehemann die Belohnung der Kantonspolizei von 10'000 Franken aus eigener Initiative verdoppelt. Später setzte er aus seinem privaten Vermögen eine Belohnung von 100'000 Franken aus für Hinweise, die zur Täterschaft führen. Allerdings ohne Ergebnis.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)