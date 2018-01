Pfefferspray-Attacke auf Trampilot

Am Sonntagmorgen um ca. 6.45 Uhr mussten etwa 20 Personen ein Tram verlassen, nachdem ein Unbekannter beim Aussteigen am Paradeplatz mehrere Sprühstösse aus einem Pfefferspray in die Führerkabine abgegeben hatte.

Der etwa 30-jährige Täter war beim Bahnhof Enge in den 13er gestiegen. Beim Aussteigen am Paradeplatz sprühte er aus unbekannten Gründen Reizstoff in die Führerkabine, wie die Stadtpolizei Zürich heute Montag mitgeteilt hat. Dabei wurden der VBZ-Trampilot und dessen Führerstand derart mit dem reizenden Stoff kontaminiert, dass die Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Das Tram musste aus dem Betrieb genommen werden.

Der Täter flüchtete anschliessend mit einem 2er-Tram Richtung Farbhof. Bei der Attacke blieb der Trampilot unverletzt. Jetzt sucht die Stadtpolizei Zeugen des frühmorgendlichen Vorfalls: Diese sollen sich unter der Telefonnummer 044 411 71 17 melden.

(pu)