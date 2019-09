Rätselhafter Mord bei Zürcher Badi: Mutmasslicher Täter verhaftet

Am frühen Morgen des 5. August alarmierte ein Passant die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich, dass ein verletzter, regungsloser Mann in einem dunkelgrauen SUV auf dem Parkplatz beim Freibad Auhof in Schwamendingen liege. Zwar versuchten die Sanitäter den Mann noch zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 66-jährigen Mannes feststellen. Der verheiratete zweifache Familienvater wohnte in der Nähe in einem Einfamilienhaus.

Nun ist klar: Der Mann wurde vermutlich von einem Schweizer erschossen. Der mutmassliche Schütze sei zwischen 30 und 40 Jahren Jahre alt, wie Erich Wenzinger, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, auf Anfrage sagt. Opfer und mutmasslicher Täter hätten sich gekannt. Der Schweizer sei vor einiger Zeit von der Kantonspolizei verhaftet worden, sagt Wenzinger. Aufgrund des dringenden Tatverdachts habe das Zwangsmassnahmengericht inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Zu den Hintergründen und dem Tatmotiv äusserte sich Wenziger nicht, dies sei Gegenstand der laufenden Untersuchung.

Opfer war Inhaber mehrerer Firmen

Laut TA-Recherchen handelt es sich beim Verhafteten um einen Taxiunternehmer. Das Opfer soll mit ihm Geschäfte gemacht habe, dabei habe der Taxiunternehmer Geld in den Sand gesetzt und der Italiener habe gedroht, den Fall auffliegen zu lassen.

Der Italiener war offenbar Inhaber mehrerer Firmen gewesen, sowohl in der Gastronomie- und Lebensmittel-Branche, als auch im Immobiliengeschäft. Das Opfer hatte neben seinem Haus in Schwamendingen noch weitere Liegenschaften. Medien spekulierten ursprünglich, dass das Tötungsdelikt ein Mafia-Mord sein könnte, was sich nun als falsch herausstellt.