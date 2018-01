Rentner hatte Gästebett im Spital

Das Ehedrama in der Nacht auf Mittwoch im Spital in Affoltern am Albis war vermutlich im gegenseitigen Einvernehmen verübt worden – oder die Frau war geistig nicht mehr zurechnungsfähig und der Mann wollte seiner pflegebedürftigen Frau ein längeres Leiden ersparen. Denn laut einer Sprecherin des Spitals habe sich der Ehemann an der Pflege seiner Frau in liebevoller Art beteiligt.

Weiter sagte die Sprecherin, dass der Mann nicht um Mitternacht ins Spital eingedrungen sei, sondern dass er im Zimmer seiner Frau ein Zusatzbett hatte. Er war also ein Gast des Spitals. Weitere Informationen zum Fall machte die Sprecherin aus Gründen des Patientenschutzes nicht. Auch die Kantonspolizei äusserte sich nicht mehr. Sie geht davon aus, dass der Mann zuerst auf seine Ehefrau schoss und dann sich selber richtete.

Laut Informationen von Tagesanzeiger.ch/Newsnet wohnte das Ehepaar in der Gemeinde. Wie lange die Frau schon im Spital war, ist nicht bekannt; vermutlich war sie in der Langzeitpflege oder im Kompetenzzentrum für unheilbare Krankheiten (Palliative Care). (Tages-Anzeiger)